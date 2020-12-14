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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12304123051230612307
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 06:49

Frant
Может там рассрочка на лет 5 под копеечный процент, и продав хрущепрелесть деда, пересичный "копытами цок-цок в ОП", и выплачивая 1куе в мес, уже имеет 1К, то есть евродвуху, которая ощущается как 3К, в гиперпространстве от Никонова?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 07:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Навіщо оцей безсвязний брєд, барабашов??
Щоночі просто якась чухня, яка не несе жодного інформаційного навантаження. . Ти б може спав би краще по ночам?

Тим більше яке тобі діло взагалі до Києва і його РН. У тебе хата в Дніпрі. Доціна прєлєсть, пока та в Мюнхені, теж там під орендою. Ходиш тут неповороткий, псуєш повітря, , щось бормочеш. Навіщо? Йди додому!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 12:19

  Бетон написав:
  Прохожий написав:
  flyman написав:ще не давно писав, що півляма уїв

для того чтобы купить в Тринити, сделать ремонт и там жить это не уровень)

Я польские активы сюда слать не собираюсь.
Правильно или нет?

сколько в Варшаве стоит аналог Тринити за м2?
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 12:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

у діда реально ідея-фікс
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 12:57

  Прохожий написав:
  Бетон написав:
  flyman написав:ще не давно писав, що півляма уїв

для того чтобы купить в Тринити, сделать ремонт и там жить это не уровень)
Я польские активы сюда слать не собираюсь.
Правильно или нет?

сколько в Варшаве стоит аналог Тринити за м2?

Выпусти меня, я тебе всё расскажу))
И покажу

Интересное чувство, когда твои арендаторы шлют тебе фотки твоих квартир, в которых ты ни разу в жизни не был
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 12:59

  Frant написав:Чему ігнорується корупційна складова цін новобуду?
Корупція у нас до небес - загальновідомо

Можно поинтересоваться, в чём коррупция?
Только не нужно опять про чавун, пшеницю і хозяйствєнніков
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 13:11

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Frant написав:Чему ігнорується корупційна складова цін новобуду?
Корупція у нас до небес - загальновідомо

Можно поинтересоваться, в чём коррупция?
Только не нужно опять про чавун, пшеницю і хозяйствєнніков
в нього як у будь якого диванного совкодрочера на тему корупції вже дуже давно клавіша запала, не годуй троля
kingkongovets
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