Frant
Может там рассрочка на лет 5 под копеечный процент, и продав хрущепрелесть деда, пересичный "копытами цок-цок в ОП", и выплачивая 1куе в мес, уже имеет 1К, то есть евродвуху, которая ощущается как 3К, в гиперпространстве от Никонова?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 тра, 2025 06:49
Frant
Может там рассрочка на лет 5 под копеечный процент, и продав хрущепрелесть деда, пересичный "копытами цок-цок в ОП", и выплачивая 1куе в мес, уже имеет 1К, то есть евродвуху, которая ощущается как 3К, в гиперпространстве от Никонова?
Додано: Нед 18 тра, 2025 07:56
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Навіщо оцей безсвязний брєд, барабашов??
Щоночі просто якась чухня, яка не несе жодного інформаційного навантаження. . Ти б може спав би краще по ночам?
Тим більше яке тобі діло взагалі до Києва і його РН. У тебе хата в Дніпрі. Доціна прєлєсть, пока та в Мюнхені, теж там під орендою. Ходиш тут неповороткий, псуєш повітря, , щось бормочеш. Навіщо? Йди додому!!
Додано: Нед 18 тра, 2025 12:19
Додано: Нед 18 тра, 2025 12:56
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
у діда реально ідея-фікс
Додано: Нед 18 тра, 2025 12:57
Выпусти меня, я тебе всё расскажу))
И покажу
Интересное чувство, когда твои арендаторы шлют тебе фотки твоих квартир, в которых ты ни разу в жизни не был
Додано: Нед 18 тра, 2025 12:59
Додано: Нед 18 тра, 2025 13:11
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в нього як у будь якого диванного совкодрочера на тему корупції вже дуже давно клавіша запала, не годуй троля
|