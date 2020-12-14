Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Миша-клиент написав:так по новостям передают, что разрушенный подъезд прошит насквозь вплоть до подвала...
Так то ж панельний будинок, а не моноліт
Совершенно верно. Сложится до подвала панельный дом, а не монолитный железобетонный, конструктивная схема которой статически неопределима и не может упасть, как плита с двух опор на голову.
От у мене 16-типоверхівка, цегляний, від Київміськбуду. Стіни несучі десь до 0,7 метра, але це ж не моноліт. От і думаю куди він ближче - до панельки чи до моноліту по показнику витривалості. Напевно, десь посередині
Faceless написав:Так то ж панельний будинок, а не моноліт
Совершенно верно. Сложится до подвала панельный дом, а не монолитный железобетонный, конструктивная схема которой статически неопределима и не может упасть, как плита с двух опор на голову.
От у мене 16-типоверхівка, цегляний, від Київміськбуду. Стіни несучі десь до 0,7 метра, але це ж не моноліт. От і думаю куди він ближче - до панельки чи до моноліту по показнику витривалості. Напевно, десь посередині
Faceless написав:Так то ж панельний будинок, а не моноліт
Совершенно верно. Сложится до подвала панельный дом, а не монолитный железобетонный, конструктивная схема которой статически неопределима и не может упасть, как плита с двух опор на голову.
От у мене 16-типоверхівка, цегляний, від Київміськбуду. Стіни несучі десь до 0,7 метра, але це ж не моноліт. От і думаю куди він ближче - до панельки чи до моноліту по показнику витривалості. Напевно, десь посередині
По строительной классификации кирпичные дома, кладка которых была непосредственно на объекте (потому как существуют еще и кирпичные панели), относятся к монолитному домостроению. Но внимательно посмотрите на видео тот дом и Вы увидите кирпичные стены. Панелями там были только панели перекрытия. В то-же время, во время нынешних событий в Израиле, наиболее пострадали именно монолитно-каркасные дома. Да, несущие конструкции там устояли. Но и только. Все ограждающие конструкции и внутренние перегородки вынесло полностью. Кстати, если СЩА ввяжется в войну против Ирана и режим аятолл будет снесен, а впоследствии будут сняты санкции на экспорт нефти (так как причины их введения будут устранены), то (возможно)мировые цены на нефть рухнут (потому как это выгодно США и нефть - это единственный источник поступлений денег в страну). Тогда это будет самой мощной санкцией против раши.
kingkongovets написав:«Укрбуд» купили за 805 млн гривень у рамках великої приватизації
Аукціон з приватизації будівельної компанії «Укрбуд» відбувся сьогодні, 18 червня, в системі «Прозорро.Продажі». За інформацією Мінекономіки, вартість обʼєкта на торгах стартувала з 262,6 млн грн гривень. В результаті торгів вона зросла до 805 млн грн.
Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонував ТОВ «Петро Ойл Енд Кемікалс». За даними сервісу Opendatabot, власником цієї компанії є «Лурак Інвестментс Лімітед» (100%, Кіпр), кінцевий бенефіціар — Давід Бежуашвілі через «Чемексім Інтернешнл Лтд» (Грузія).
kingkongovets написав:«Укрбуд» купили за 805 млн гривень у рамках великої приватизації
Аукціон з приватизації будівельної компанії «Укрбуд» відбувся сьогодні, 18 червня, в системі «Прозорро.Продажі». За інформацією Мінекономіки, вартість обʼєкта на торгах стартувала з 262,6 млн грн гривень. В результаті торгів вона зросла до 805 млн грн.
Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонував ТОВ «Петро Ойл Енд Кемікалс». За даними сервісу Opendatabot, власником цієї компанії є «Лурак Інвестментс Лімітед» (100%, Кіпр), кінцевий бенефіціар — Давід Бежуашвілі через «Чемексім Інтернешнл Лтд» (Грузія).
Зараз велика приватизація? В зелених щось купувати? Вони хіба здатні всіх процедур дотримуватися? Микитась повернется.... почнеться.
а ви то чого так рефлексуєте? теж поклали око на активи Укрбуда?) як на мене це з усіх боків гарна новина, маю на увазі для тих хто бажає Україні добра, а не радіє її проблемам і невдачам, навіть якщо це дійсно росіяни під видом грузинів заходять
kingkongovets написав:а ви то чого так рефлексуєте? теж поклали око на активи Укрбуда?) як на мене це з усіх боків гарна новина, маю на увазі для тих хто бажає Україні добра, а не радіє її проблемам і невдачам, навіть якщо це дійсно росіяни під видом грузинів заходять
Я песиміст з приводу бизнес клімату в Україні. Гроші люблять тишу та Британське право.
Миша-клиент написав:так по новостям передают, что разрушенный подъезд прошит насквозь вплоть до подвала...
Так то ж панельний будинок, а не моноліт Совершенно верно. Сложится до подвала панельный дом, а не монолитный железобетонный, конструктивная схема которой статически неопределима и не может упасть, как плита с двух опор на голову.
От у мене 16-типоверхівка, цегляний, від Київміськбуду. Стіни несучі десь до 0,7 метра, але це ж не моноліт. От і думаю куди він ближче - до панельки чи до моноліту по показнику витривалості. Напевно, десь посередині
Вам пощастило більше, тому що збірні елементи у вас тільки над головою. Ця конструктивна схема вашого будинку не втратить стійкість стін загального каркасу, як в панельному і не рухне цілим стояком. товщина стін = ➕️. Щоб я робив Я б мінімум виходив би у коридор між внутрішніми несучими стінами, де плита над головою коротка, знаходився б в дверному проємі, або біля зони ліфту, де ствол шахти ліфту - жорстке ядро. Не раджу лізти на сходові клітини в любому будинку, бо там той же ефект панельної втрати стійкості, можливе обрушення всьому стояка
Що стосується залізобетонного монолітного будівництва, то треба розуміти, де в квартирі пілони. Виходити в загальний коридор. І пам'ятати, що перегородки - ніякого захисту не дадуть, тим більше, якщо вони з гкл, про що писав rjkz
У нас в ЖК "Женева" искандером баллистикой снесло три этажа(монолита) Отремонтировали Погибших вроде не было, но там мало заселённый дом, может попали в подьезд(сверху) где ремонты делали Попадание в 118й панельный дом на Победе помнят все, тоже Х22 падала сверху, не как КР - сбоку. Сбоку в монолите выносятся перегородки ну и рвёт в эпицентре взрыва перекрытия(в радиусе метров 5-7)