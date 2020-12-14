Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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На русанівці нема місця для новобудів (бо все забудовано вже). Єдиний будинок після радянських часів збудований років 20 тому на частині стадіону (відносно гарний на той час - з червоноїцегли і все таке).
На русанівці нема місця для новобудів (бо все забудовано вже). Єдиний будинок після радянських часів збудований років 20 тому на частині стадіону (відносно гарний на той час - з червоноїцегли і все таке).
Русанівка - це взірець того, що чекає усі ці ультрасучасні мікрорайони комплексної забудови та «міста в місті» типу варшавських, Республіки, Грейта, Нової Англії, КТ, ФТ, Рибальського та інших
На русанівці нема місця для новобудів (бо все забудовано вже). Єдиний будинок після радянських часів збудований років 20 тому на частині стадіону (відносно гарний на той час - з червоноїцегли і все таке).
Русанівка - це взірець того, що чекає усі ці ультрасучасні мікрорайони комплексної забудови та «міста в місті» типу варшавських, Республіки, Грейта, Нової Англії, КТ, ФТ, Рибальського та інших
foxluck написав:[quote="5866272:kingkongovets"]чому так сталось?
На русанівці нема місця для новобудів (бо все забудовано вже). Єдиний будинок після радянських часів збудований років 20 тому на частині стадіону (відносно гарний на той час - з червоноїцегли і все таке).
Русанівка - це взірець того, що чекає усі ці ультрасучасні мікрорайони комплексної забудови та «міста в місті» типу варшавських, Республіки, Грейта, Нової Англії, КТ, ФТ, Рибальського та інших
що не так з ЛЛЛ (крім ШРТ в пішій доступності)?[/quote]ось ти і скажи шо там не так, я ж про це і питав
зи: я до речі звернув увагу, що вже декілька разів чув на численних відео від системних інвесторів в орендне житло в варшавських, новій англії, грейті тезіс «тут все буде з часом дорожчати» і пригадав з яким апломбом і впевненістю в завтрашньому дні в такому ж дусі висловлювались мешканці русановки про своє житло ще не так давно та й від своїх колишніх сусідів по оболонській набережній я колись таке ж чув і шо? і де? отож