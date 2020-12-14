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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 чер, 2025 14:20
Бетон написав:Трц это не только плюс к маркетингу. Это основа инфраструктуры. Именно поэтому такой ажиотаж в республике.
Именно этим отличается, например, варшавский и диброва. Во втором случае нужно садиться в машину и куда-то ехать.
Модель поведения семей, это зайти в трц, сдать ребёнка, скажем, в папашон и пойти в выходной за покупками. Это аттракционы, это встречи в кафе, кино, магазы и всё в одном месте.
Абсолютно ошибочное мнение о ТРЦ как о центрах притяжения.
Успех Варшавских и Республики основан в первую очередь на рекламе, наличию(или ожиданию в ближайшее время) метро, наличию инфраструктуры от старой застройки и на том, что это НОВОЕ жилье, а не на том, что ТРЦ близко
.
Яркий пример на Берковцах - Лавина, Эпицентр, АШАН в одном месте, уже удобней просто невозможно , однако в ЖК LUCKY LAND (ЖК LaLaLand) ажиотажа не наблюдается.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 15:09
ходити весь час в один і той же трц нормальній людині набридне через місяць-другий, мені так колись остогид караван коли я жив на оболоні
наш нарід «робить ставку» виключно на те, про що йому розповідають в рекламі - на мопи і вентильовані фасади, на канали в рибальському, на парки з карикатурною «набережною» в ірпені, на «піднятися на ліфті в шортах до басейну на даху» в тетрісі і те де
а проблема русанівки тільки в тому, що вік новобудів дуже обмежений, а масове житло моральне застаріває з тією ж швидкістю як і дизайнерські ремонти всередині, а потім закінчується анестезійна дія рекламних слоганів і назовні вилазять обʼєктивні недоліки з якими доведеться жити далі і ні про який ріст вже мова не йде, хіба що хтось психане і знову замутить дизайнерський ремонт в підзастарілому комплексі
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_Klim
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