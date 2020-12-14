Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
по флетіфаю за минулий тиждень вилізло 2 кватирки +1 сьогодні (в цільовому ціновому діапазоні)
3тя (сьогоднішня) - далеко, маленька, терба ремонт. 28к 2га - перепланування, поруч жуляни(прильотний район), ремонт зроблений, але вже потребує прикладання рук, плюс дуже спірні рішення (підвіконня в кімнаті обкладено кахельною плиткою), плюс трошки єбобо ріелторша (ну і +5% до ціни) 1ша - продає власник (нема 5%), стан - срср, але дуже аккуратна. треба заміна вікон, лінолеум на підлогу, можливо покраска плитки та реставрація ванни. + стіркалка, диван, кухонний гарнітур. холодильник наче норм. ціна 27, шахедна сторона, але неприльотний район. короче з розрахнку вкладень десь до 4к бкс буде норм. дав завдаток (невеличкий), чекаю поки документи приведуть в порядок, бо хата ще приватизаційна, всі документи 90х років
якшо до готовності доків вилізе шось краще - то спригну. але навряд.
===================================================== по ринку флетіфай: - без особливих змін. халупи, розтрощенки, срср в діапазоні до 33к. за 34...35 (+ріелторськи+оформлення) може шось і знайдеться. як на мене - то ціни трошки висукуваті, але поки явного "дєшевєя" не спостерігається
багаті біженці (С)форум + виплати військовим + тємкі-схємкі + тримання курсу бакса + мала кількість пропозицій + мертва первинка тримають ціну після зимово-весняного дорожаю
пс. буда ще 4та квтірка, ал евона давно висить, просто ціну трохи посунули. але там теж треба ремонт, причому в санвузлі, а це дорого. та і ціна 30к якось н дуже привабливо.
Кинув на інфляційний калькулятор на січень 2000 року. 27 сьогодні дорівнює 14 100 в січні 2000 року. Думаю тоді і були такі ціна на подібне житло.
Всіх вітаю хто пище що не впало. Ціни дійшли до рівня 2000 року.
не в курсе сколько там метров, но в 2000м году 22метра стоили от силы тысяч пять, а 1К без ниши 27-30 метров - может и шесть. С тем же советским ремонтом но намного свежее. И сдавалось оно наверняка за гривен 200 максимум(курс 5.6-5.7) У нас цена таким прелестям была от 2куе до 4х(на отшибе естественно, Коммунар, 5-6я Победы и Тополь 2-3) и конечно по 4 их продавали весьма долго.
kingkongovets написав:ще раз прочитай мій пост про Русанівку, до якої по локації, критеріям містобудування та соціального складу населення усім іншим варшавським, новим англіям та республікам як до неба рачки і подивись як вона тим не менш знецінилась зараз і у що перетворилась
хвилина слави варшавських скінчиться тієї ж миті як тільки столиця продасть там останню квартиру і припинить фінансування рекламних бюджетів, ми це бачили вже багато разів з іншими колись модними жк, назви яких були у всіх на слуху
це буде просто ще одне гетто на околиці, яке колись було модним, от і все
і занепад цей станеться набагато швидше тому що в нових комплексах на відміну від старих масивів дуже великий відсоток орендних квартир, успішні мешканці яких переїдуть звідти як тільки зʼявиться щось більш модне та нове, а ремонти морально і фізично застаріють
коли сучасні жк застаріють - "нє только ліш всє грамотєї з інвєстицій" вже будуть спочивать в двометрових квартирках під землею... а спадкоємцям +- все одно який бабушатнік сдавать ))