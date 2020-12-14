48.7 м2. Такие квартиры условно утром ставишь в продажу, вечером несут задаток.
Проехал в ОП Варшавский 3.
Сегодня старт продажи дома 10.7. Вы только вдумайтесь, сегодня начало продаж и однухи размели.
Двухи выгребли с 5 по 12 этаж.
И это после обстрела.
ОП Диброва. 4 стола и на каждом несколько покупателей.
Диброва планирует строить его до посинения. 3, 4 очереди. И покупатели есть, но дату продажи не объявляют.
Можете проехать и узнать информацию самостоятельно.
Почему всё покупается, не смотря на обстрелы и прогнозы апокалипсиса, неясно