RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12363123641236512366
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 22:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сегодня принял квартиру в 12 доме с видом на Днепр/двор Зображення

48.7 м2. Такие квартиры условно утром ставишь в продажу, вечером несут задаток.

Проехал в ОП Варшавский 3.
Сегодня старт продажи дома 10.7. Вы только вдумайтесь, сегодня начало продаж и однухи размели.
Двухи выгребли с 5 по 12 этаж.
И это после обстрела.

ОП Диброва. 4 стола и на каждом несколько покупателей.

Диброва планирует строить его до посинения. 3, 4 очереди. И покупатели есть, но дату продажи не объявляют.

Можете проехать и узнать информацию самостоятельно.

Почему всё покупается, не смотря на обстрелы и прогнозы апокалипсиса, неясно
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5239
З нами з: 17.12.22
Подякував: 189 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 22:07

бабкі ляжкі жгут

  Бетон написав:Сегодня принял квартиру в 12 доме с видом на Днепр/двор Зображення

48.7 м2. Такие квартиры условно утром ставишь в продажу, вечером несут задаток.

Проехал в ОП Варшавский 3.
Сегодня старт продажи дома 10.7. Вы только вдумайтесь, сегодня начало продаж и однухи размели.
Двухи выгребли с 5 по 12 этаж.
И это после обстрела.

ОП Диброва. 4 стола и на каждом несколько покупателей.

Диброва планирует строить его до посинения. 3, 4 очереди. И покупатели есть, но дату продажи не объявляют.

Можете проехать и узнать информацию самостоятельно.

Почему всё покупается, не смотря на обстрелы и прогнозы апокалипсиса, неясно

бабкі ляжкі жгут
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39835
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2837 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 22:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Одесі та сама фігня. Шахеди кожну ніч прилітають по будинках, при цьому ринок ожив. Думаю у людей інсайд щодо закінчення війни. Якесь пряме знання.
airmax78
 
Повідомлень: 42908
З нами з: 25.10.12
Подякував: 986 раз.
Подякували: 5350 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 22:38

Киев - самый "обстреливаемый" город-миллионник:

▪️Шевченковский – самый обстреливаемый район Киева;
▪️в эпицентре ударов также чаще всего оказывались Святошинский, Соломенский и Голосеевский районы;
▪️Безопаснее всего жить на Троещине.
Freza
 
Повідомлень: 2227
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 23:29

  airmax78 написав:В Одесі та сама фігня. Шахеди кожну ніч прилітають по будинках, при цьому ринок ожив. Думаю у людей інсайд щодо закінчення війни. Якесь пряме знання.


Мозгов у людей нет + деньги не знают куда девать.Вкладываться на примерно пять лет оно и в мирное время у нас рисковано, а сейчас так вообще.


А ещё прикол такой.Прислал мне тут застройщик рекламу.Типа открываем продажу нового ЖК.Цены от 45ти тыс.Ради интереса посмотрел почем люди продают готовые квартиры этого же застройщика рядом.75 тыс +-.Есть меньше.Сразу же возник вопрос, а нахрена мне квартира у застройщика которую ждать лет пять с огромными рисками, потом делать ремонт, если рядом есть готовая практически за такую же итоговую сумму, а то и меньше.
посетитель
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12363123641236512366
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25314 17082990
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 чер, 2025 13:06
Ірина_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6192694
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 69311
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8918)
23.06.2025 23:50
ПУМБ (6506)
23.06.2025 23:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.