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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12364123651236612367
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 09:13

Re: Коли?

  airmax78 написав:Думаю у людей інсайд щодо закінчення війни
То що там - вже тиждень пройшов, а "щирий Віденський патріот України" вже мав відмітитись в тцк і пройти влк?
То що - ще так і не ходив, чи написали "непридатний"? :lol:


Чи нуйогонах - і так скоро війна закінчиться? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 09:34

  Freza написав:Киев - самый "обстреливаемый" город-миллионник:

▪️Шевченковский – самый обстреливаемый район Киева;
▪️в эпицентре ударов также чаще всего оказывались Святошинский, Соломенский и Голосеевский районы;
▪️Безопаснее всего жить на Троещине.

І на Троєщині гарно розвинена інфраструктура. Повно магазинів з ввічливими охоронцями
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 09:46

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Нерухомість в столиці: на продаж виставлено на 25% менше нового житла, ніж на початку війни
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 10:35

  flyman написав:
  airmax78 написав:В Одесі та сама фігня. Шахеди кожну ніч прилітають по будинках, при цьому ринок ожив. Думаю у людей інсайд щодо закінчення війни. Якесь пряме знання.

Репатріації та відбудова. КРЖН - вжухххх.

На чужих грошах, гарно виходить.
Якщо на своїх - буде сумно.


Наступна влада на цій території - буде судити зелених керманичів. За непідготовку до війни, пройоп територій, атомних станцій, за безудержний дерибан грошей, які повинні були йти на оборонну індустрію, а були витрачені на маєтки і квартири для ыліти.
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