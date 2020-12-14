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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12364123651236612367
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 12:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Наступна влада на цій території - буде судити зелених керманичів. За непідготовку до війни, ... територій, атомних станцій, за безудержний дерибан грошей, які повинні були йти на оборонну індустрію, а були витрачені на маєтки і квартири для ыліти.


ось тому ця влада просто так не піде, вони це розуміють...
що до нерухомості, якось не дуже висвітлюється ситуація з руйнуванням будинків в столиці. Показали один будинок із знесеним під'їздом, а те що пів вулиці зруйновано ні. На оболоні, неподалік метро Героїв Дніпра жінка вчора по дорозі побачила влучання в девяти чи дванадцяти поверхівку в середні поверхи.
Руйнувань по місту дуже багато, більше чим бачить звичайна людина поки на метро їде на роботу.
В такий ситуації, а також розуміючи що найближчим часом обстріли не скінчаться, на мою думку, розглядати купівлю квартир, занадто оптимістично. Вже не кажучи про утримання курсу зараз на фоні інфляції, та те що буде після згортання надходження західної допомоги.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 13:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Slon_Nosov написав:
  Frant написав:Наступна влада на цій території - буде судити зелених керманичів. За непідготовку до війни, ... територій, атомних станцій, за безудержний дерибан грошей, які повинні були йти на оборонну індустрію, а були витрачені на маєтки і квартири для ыліти.


ось тому ця влада просто так не піде, вони це розуміють...
що до нерухомості, якось не дуже висвітлюється ситуація з руйнуванням будинків в столиці. Показали один будинок із знесеним під'їздом, а те що пів вулиці зруйновано ні. На оболоні, неподалік метро Героїв Дніпра жінка вчора по дорозі побачила влучання в девяти чи дванадцяти поверхівку в середні поверхи.
Руйнувань по місту дуже багато, більше чим бачить звичайна людина поки на метро їде на роботу.
В такий ситуації, а також розуміючи що найближчим часом обстріли не скінчаться, на мою думку, розглядати купівлю квартир, занадто оптимістично. Вже не кажучи про утримання курсу зараз на фоні інфляції, та те що буде після згортання надходження західної допомоги.
Якщо рахувати більш серйозні пошкодження, ніж вибиті вікна, то скільки це "багато"? Дюжина будинків з більше десяти тисяч у Києві?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 14:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Якщо рахувати більш серйозні пошкодження, ніж вибиті вікна, то скільки це "багато"? Дюжина будинків з більше десяти тисяч у Києві?



Для того щоб зрозуміти недоречність придбання квартири зараз або знаходження з родиною в місті по якому регулярно прилітає, треба щоб дах на власну голову впав чи вистачить інстинкту самозбереження?
Звичайно у Константинівці або Харькову з Одесой зараз гірше, але столиця перестає бути захищеним містом.
Можливо на ці думки вплинуло відео з вулиці лепсе...
Якщо зачепило два відділення укрпошти то це не якесть локальне ураження...

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Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 14:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Slon_Nosov написав:
  Faceless написав:Якщо рахувати більш серйозні пошкодження, ніж вибиті вікна, то скільки це "багато"? Дюжина будинків з більше десяти тисяч у Києві?



Для того щоб зрозуміти недоречність придбання квартири зараз або знаходження з родиною в місті по якому регулярно прилітає, треба щоб дах на власну голову впав чи вистачить інстинкту самозбереження?
Звичайно у Константинівці або Харькову з Одесой зараз гірше, але столиця перестає бути захищеним містом.
Можливо на ці думки вплинуло відео з вулиці лепсе...
Якщо зачепило два відділення укрпошти то це не якесть локальне ураження...

https://www.facebook.com/share/r/15ifgB2A5L/
Попердолило вітрини, вікна, балкони. Але це не про серйозні пошкодження.
Звісно, зараз рівень безпеки куди нижчий, ніж до повномасштабного вторгнення, але обʼєктивно в Києві і зараз куди більше шансів постраждати в ДТП ніж від прильотів
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 14:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На варшавском выбило сотни окон в первые дни войны. Ракета в ретровиль прямо.
И что? Кто-то помнит?
Ретровиль полон народа. А квартиры раскуплены.
И что дальше?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 15:42

  Бетон написав:Создаётся впечатление, что есть умные, советуют четвёртый год ничего не покупать и все остальные, кто не знает ничего такого и сидят в отделах продаж выгребая квартиры.

Тут, как и в пирамиде, надо вовремя остановиться/выскочить. Причем нет никаких ориентиров когда именно это делать, все на удачу.
Сейчас брать можно если на продажу, только при каждой покупке надо рассчитывать так, чтобы была возможность продать в первые месяцы после окончания войны(если это вдруг случится). Ибо если не сможешь продать - это будет крупный влет.
Считаю, что брать для себя сейчас смысла нет ни малейшего, ожидаю обрушения цен в течение года-двух после остановки войны.
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 16:34

  Faceless написав:
Slon_Nosov написав:
  Faceless написав:Якщо рахувати більш серйозні пошкодження, ніж вибиті вікна, то скільки це "багато"? Дюжина будинків з більше десяти тисяч у Києві?



Для того щоб зрозуміти недоречність придбання квартири зараз або знаходження з родиною в місті по якому регулярно прилітає, треба щоб дах на власну голову впав чи вистачить інстинкту самозбереження?
Звичайно у Константинівці або Харькову з Одесой зараз гірше, але столиця перестає бути захищеним містом.
Можливо на ці думки вплинуло відео з вулиці лепсе...
Якщо зачепило два відділення укрпошти то це не якесть локальне ураження...

https://www.facebook.com/share/r/15ifgB2A5L/
Попердолило вітрини, вікна, балкони. Але це не про серйозні пошкодження.
Звісно, зараз рівень безпеки куди нижчий, ніж до повномасштабного вторгнення, але обʼєктивно в Києві і зараз куди більше шансів постраждати в ДТП ніж від прильотів


Це так, але наврядче жінки і діти взахваті від того що коїлось вночі. Впевнений багато хто на цій вулиці буде грому у дощ в майбутньому лякатись. Можливо це травма на все життя, але то таке, кожен за себе вирішує сам... Крім маленьких дітей...
В мене на дачі сусіди перебрались на постійне проживання, вистачило перших прильотів, квартира біля лук'янівки. Чекати коли фарт скінчиться не захотіли, а так да, багато хто залишається дома.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 16:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а чого б вам, наприклад, не поцікавитись цінами на ізраїльську нерухомість в контексті військових подій, які відбуваються там зараз і багато-багато років до цього, га?

дуже дешевіє там нерухомість після чергового напруження і обстрілів? забивав там хтось вікна в Ашдоді, Беер-Шеві та інших містечках біля кордону з сектором Газа після 07/11/23?

ви взагалі в курсі які там на неї ціни? можна навіть заради хохми порівняти з цінами в мирній Турціі гг

харош вже лякалки обсасивать, смішно дивитись на ваші панічні «експердні» висери

життя йде, нерухомість потрібна і її будуть купувати і орендувати попри вашу апокаліптичну маячню
kingkongovets
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