Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Глянув історичні записи (кожного року проводжу ринкову оцінку активів шляхом порівняння з аналогами з олх). Зразу після нападу у 2023..2023 ціни просіли десь на 10..20%. В даний момент вернулись до кінця 2021.. початку 2022. "Квартирка можливостей" захлопнулось два роки тому.
flyman написав:Глянув історичні записи (кожного року проводжу ринкову оцінку активів шляхом порівняння з аналогами з олх). Зразу після нападу у 2023..2023 ціни просіли десь на 10..20%. В даний момент вернулись до кінця 2021.. початку 2022. "Квартирка можливостей" захлопнулось два роки тому.
kingkongovets написав:я пропонував поріаняти турецькі і ізраільські ціни і подумати чи правильно обвалішки розуміють реальність
коли ти в клітчастих сумках контрабанду в 90х возив - хіба не зрозумів як може вплинути зміна валютного курсу абсолютно на все? )) форум взагалі то фінансовий, аксіоми про валютний курс і його вплив на ринок нерухомості - начебто нікому не потрібні... для твого розвитку курс ліри: https://prnt.sc/K3oqOyJp_wL7
kingkongovets написав:я пропонував поріаняти турецькі і ізраільські ціни і подумати чи правильно обвалішки розуміють реальність
коли ти в клітчастих сумках контрабанду в 90х возив - хіба не зрозумів як може вплинути зміна валютного курсу абсолютно на все? )) форум взагалі то фінансовий, аксіоми про валютний курс і його вплив на ринок нерухомості - начебто нікому не потрібні... для твого розвитку курс ліри: https://prnt.sc/K3oqOyJp_wL7
шо ти несеш, уася? які нахєр клітчасті сумки? шо, далі твоя примітивна фантазія не сягає?) не ганьбись і не демонструй свою обмеженість і примітивність так очевидно)
flyman написав:Глянув історичні записи (кожного року проводжу ринкову оцінку активів шляхом порівняння з аналогами з олх). Зразу після нападу у 2023..2023 ціни просіли десь на 10..20%. В даний момент вернулись до кінця 2021.. початку 2022. "Квартирка можливостей" захлопнулось два роки тому.
а дай посилання на «аналоги с олх»
ти спєц по комерції, для чого ті те в чому ти не спец?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 25 чер, 2025 19:24, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:я пропонував поріаняти турецькі і ізраільські ціни і подумати чи правильно обвалішки розуміють реальність
коли ти в клітчастих сумках контрабанду в 90х возив - хіба не зрозумів як може вплинути зміна валютного курсу абсолютно на все? )) форум взагалі то фінансовий, аксіоми про валютний курс і його вплив на ринок нерухомості - начебто нікому не потрібні... для твого розвитку курс ліри: https://prnt.sc/K3oqOyJp_wL7
шо ти несеш, уася? які нахєр клітчасті сумки? шо, далі твоя примітивна фантазія не сягає?) не ганьбись і не демонструй свою обмеженість і примітивність так очевидно)
курс ліри бл ггг
Вы в период занятия бизнесом ещё при купонах(после окончания института) вроде же импортом занимались? Ну не продажей же металлолома и Таврий за границу составами? Кредиты в госбанках(ну не у 30ти летнего же Бени и Гены) в период трёхзначной инфляции(а часто и в месяц, а не в год) в купонах брали? Беззалоговые? Возвращали?
sergey_stasyuk555 написав:обізяна, признаєшся скільки квадратних метрів вкрав у киян на приватизації комунального майна за копійки? думаю через ці вкрадені метри у тебе і є ця "показушна псевдолюбов" до комерції ))
sergey_stasyuk555 написав:обізяна, признаєшся скільки квадратних метрів вкрав у киян на приватизації комунального майна за копійки? думаю через ці вкрадені метри у тебе і є ця "показушна псевдолюбов" до комерції ))
За ним тюрма плаче, 100%.
вже ні - бо це давно було... тепер "всьо нажито нєпасільним трудом"...
UA написав:в 90 ті орендувати окрему квартиру в 20 річному віці могли "не только лишь все, мало кто мог". Зараз ще й перебирають хто районом хто ремонтом.
я знімав десь 1994-1995 відносно свіжу двушку на Лісовому за 125$, цифру памʼятаю точно)
Десь в 94 середня зарплата в Києві була 30-60 доларів. Рядовий боєць в бригадах у Савлохі... Рибки отримував 150 доларів У Фашиста може 200-250 доларів...
ЗРП была скорее ....30 в 94м, а 60 уже в 95м при стабильном курсе 190-195тыс.крб. Шото мало платили. У нас быки-малолетки и на "акулах" ездили, и на 30х тройках, и даже на почти новых 99х. А это явно стоило побольше 4-5куе. Хотя может бригадой скидывались и общак подогревал, я ж не смотрел чья фамилия в ТП, только морды знакомые видел постоянно в одном и том же авто.
flyman написав:Глянув історичні записи (кожного року проводжу ринкову оцінку активів шляхом порівняння з аналогами з олх). Зразу після нападу у 2023..2023 ціни просіли десь на 10..20%. В даний момент вернулись до кінця 2021.. початку 2022. "Квартирка можливостей" захлопнулось два роки тому.
а дай посилання на «аналоги с олх»
ти спєц по комерції, для чого ті те в чому ти не спец?
мене дуже цікавить як виглядає на практиці і по чому здається той неліквід, тобі важко дати посилання?