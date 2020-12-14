Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сейчас даже ограбление нереально из-за тысяч камер, а вычислительные мощности синхронизируют курсы на биржах. Куда не ткнись, везде занято. Именно поэтому в сытых развитых странах, занимаются бизнесом нищеброды, проще работать винтиком в корпорации. Есть десятки опросов, например, в Германии, где народ за голову берётся, когда слышит о предпринимателях
Конг систематически хвастается ошибкой выжившего Подвалы горкомунхоза и бывшие гастрономы и телеателье на холмах это всего лишь запись в реестре, и при "нет тела - нет дела" никто при Данилыче не интересоваося какой по счёту хозяин у "подвала", главное чтоб он относил во время и к праздникам куда надо и пересматривать решение горсовета о приватизации(не факт что Конгом) при своевременных "внэсках" никто не будет При Андреиче стали требовать платежи на боготворительность и покупку квартир в зажопьях страждущим сверхнаглым очередникам из числа родни депутатов и чиновников и просто наглым силовикам. Суммы стали пятизначные в уе(у нас). Ну а с появлением рейдерной корбаномики с подчищением всего что можно отнять(в первую очередь у пашиной родни) иметь коммерцию в пуле стало уделом весьма фартовых и сильных парней, имена некоторых тов.ЮА оглашал. Так что кто там на траффике гелики скупает, а кто на майнинге стояки в Тринити и А136 - всё это Фунты, Фуксы и О.Бендеры перед переходом румунського кордону. Погранцы по ту сторону Стикса(Тисы) уже ждуть своего золотого телёнка, что максимум что может перед забоем - это промычать(ще-е-е нэ вмэрла...)
Мій прогноз без змін: ціни КРЖН повинні просісти як мінімум в 1,5 раза; бызнєсмєни поїдуть у Польщу на суницю і касирами в польский АТБ; чиновники-дерибанщики куплять гуталін, взуттєву щітку і сантехнічне приладдя і будуть робити те, що реально вміють
почему-то все легкость зарабатывания денег оценивают так, будто человека с нынешними знаниями и техническими возможностями переместили в 92 год, да еще дали 100 тысяч баксов наличкой и вот тогдаааа б он заработал) а тогда: не было ни интернета, ни новой почты, ни поголовно компов, ни транспорта, ни инфраструктуры, ни мобильных телефонов, нифига. и никто ни в чем не разбирался, кроме своей специфики. еще каких-то 11 лет назад невозможно было представить нынешнюю жизнь, ибо не было быстрого мобильного интернета. всех этих приложений, мессенджеров и тд в такси надо было звонить) чтобы получить ответ, что «машинок сейчас нет» а фотку можно было отправить, только придя домой, подключив телефон к компу.
kingkongovets написав:маячня я вже 29й рік здаю нерухомість малим і середнім бізнесам і спілкуюсь з їх власниками, тому історій про те як люди піднімалися з нуля і створювали і створюють зараз бізнеси можу розповідати десятки якщо не сотні
і до речі бачу як постійно збільшується відсоток жінок серед них останнім часом
припиняйте жити заскорузлими штампами
Ого. Это сколько ж вам лет? Я ещё не старый ворчун, штампами рановато жить. Нормально воспринимаю чужое мнение, ценю мудрые советы. Просто в обществе бытует мнение, что деньги сейчас заработать сложнее, чем в 90х.
Просте питання- якщо в 90х так просто було заробити чималі гроші, чого настільки мало людей це зробило і рівень життя був куди нижчий, ніж зараз? Відповідь проста - бо ніфіга подібного.
Из тех кто "заработал" в 90-е не все могут об этом рассказать. Одни не пережили эти 90-е, другие сделали так чтобы первые не пережили и молчат в варежку.
Это-ж тех времен поговорка "Жизнь бизнесмена яркая, но очень короткая".
Війна війною, а життя людей триває без суттєвої зміни потреб і бажань у сфері нерухомості. "Основними мотивами для купівлі житла є покращення житлових умов і бажання жити окремо. 18% опитаних інвестують у нерухомість. Переїзд через роботу або навчання стали причиною купівлі житла для 8%, а вплив війни - для 7%". Яку нерухомість планують купувати українці https://gazeta.ua/articles/life/_aku-ne ... ci/1222368
Не все из ярких и пробивных представителей активной молодёжи нашего поколения -70х г.р. смогли через 25 лет после начала полосы удач и счастливых и выгодных решений купить Петру Алексеичу Томос и сфотографироваться со сватом и Кубком Чемпионов(неофициально) Большинство из тех 5% Будивэльныка до сих пор числятся "пропавшими без вести"