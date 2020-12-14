Додано: П'ят 27 чер, 2025 21:09

Faceless написав: Damien написав: kingkongovets написав: 2Damien



але як би ви не намагались принизити мене і всіх тих, хто починав займатися бізнесом ще в 90х і знецінити наші досягнення, якість вашої аналітикі і точність ваших прогнозів це ніяк не поліпшить



2Damienале як би ви не намагались принизити мене і всіх тих, хто починав займатися бізнесом ще в 90х і знецінити наші досягнення, якість вашої аналітикі і точність ваших прогнозів це ніяк не поліпшить

Вы так говорите, как будто все остальные это время не застали, как ветеран школьникам про войну 1941-45

Я сам в этой кухне варился несмотря на возраст 14 лет, поэтому не надо тут наставничества. Я не знаю еще одного такого человека, который бы отсчитывал дни до того момента, когда можно получить паспорт и заняться уже по-серьезному, а не разворовывать по-мелочи завод, к которому был доступ

Это не был бизнес в буквальном понимании и никаких умственных способностей было не нужно. Нужна была просто наглость и желание.. Одни разворовывали остатки мощи СССР, вторые торговали(а торговать можно было только если имеешь доступ к чему-то по госцене или имеешь возможность+желание+отсутствие гордости привезти издалека, причем если нет х2, то это вообще не бизнес был ), третьи пытались отобрать деньги у первых и вторых.

А в 2000-х надо было просто не быть полным идиотом, чтоб не просрать нажитое в 90-х. Кингконговец с этим справился, молодец. К полным идиотам явно он не относится. Но гонору надо все равно поменьше. Вы так говорите, как будто все остальные это время не застали, как ветеран школьникам про войну 1941-45Я сам в этой кухне варился несмотря на возраст 14 лет, поэтому не надо тут наставничества. Я не знаю еще одного такого человека, который бы отсчитывал дни до того момента, когда можно получить паспорт и заняться уже по-серьезному, а не разворовывать по-мелочи завод, к которому был доступ. Одни разворовывали остатки мощи СССР, вторые торговали(а торговать можно было только если имеешь доступ к чему-то по госцене или имеешь возможность+желание+отсутствие гордости привезти издалека, причем если нет х2, то это вообще не бизнес был), третьи пытались отобрать деньги у первых и вторых. Ще раз, якщо все було так просто, доступно навіть особам, не скаліченим інтелектом, чого так майло цим займалися і так мало зібрали й зберегли капітал? Ще раз, якщо все було так просто, доступно навіть особам, не скаліченим інтелектом, чого так майло цим займалися і так мало зібрали й зберегли капітал?

Посмотрите "Бандитский Пидарбург" и "Жмурки" с "Бригадой" ещё раз, чтоб понять что с полного нуля и в 16ть(как я допустим 010192) мало кто чего достиг(я не достиг пула коммерции естественно)А заводы пилить и ворованный лом вагонами скупать так вообще мало кто мог долго себе позволить без крыш, родни в погонах, запредельной клинической наглости(порезать пыхтяший и коптящий ещё в 92м году завод на лом в 96м), ну и связей кое где, чтоб тот заводик перед распилкой обанкротить в ноль.Ну тут я думаю, у нас, таких персонажей, что провода вырванные фурами на Гданьск слали в 93м, нет. Успешные успихи из 5% будывэльныка думаю просто не с голой опой встретиои введение купонокарбованця, а там закрутилось...И да - многие с нервов и бессоных ночей при курсе 150крб...2,09грн спились, перенесли инфаркты и инсульты и оставили бетоно- и кэшо-наследство детям, которые вполне нормально себя чухают и не звездят на этой ветке об этом.