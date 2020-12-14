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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:50
Faceless, мне так кажется, что Вам нет 45 лет, соответственно Вы не могли застать 90-е в зрелом возрасте. И в таком случае Вам будет невозможно объяснить, как это работало в те времена.
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Damien
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 21:06
Damien написав:Faceless, мне так кажется, что Вам нет 45 лет, соответственно Вы не могли застать 90-е в зрелом возрасте. И в таком случае Вам будет невозможно объяснить, как это работало в те времена.
Мені не треба пояснювати, як працювало, я достатньо бачив
Ви краще на питання дайте відповідь. Ви ж пишете, інтелект треба трохи вище, ніж у капусти, і наглість - і рубай капусту. Таких мільйони. Чого ж така мізерна кількість вийшла з капіталом з цього раю можливостей?
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Faceless
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 21:09
Faceless написав: Damien написав: kingkongovets написав:
2Damien
але як би ви не намагались принизити мене і всіх тих, хто починав займатися бізнесом ще в 90х і знецінити наші досягнення, якість вашої аналітикі і точність ваших прогнозів це ніяк не поліпшить
Вы так говорите, как будто все остальные это время не застали, как ветеран школьникам про войну 1941-45
Я сам в этой кухне варился несмотря на возраст 14 лет, поэтому не надо тут наставничества. Я не знаю еще одного такого человека, который бы отсчитывал дни до того момента, когда можно получить паспорт и заняться уже по-серьезному, а не разворовывать по-мелочи завод, к которому был доступ Это не был бизнес в буквальном понимании и никаких умственных способностей было не нужно. Нужна была просто наглость и желание.
. Одни разворовывали остатки мощи СССР, вторые торговали(а торговать можно было только если имеешь доступ к чему-то по госцене или имеешь возможность+желание+отсутствие гордости привезти издалека, причем если нет х2, то это вообще не бизнес был
), третьи пытались отобрать деньги у первых и вторых. А в 2000-х надо было просто не быть полным идиотом, чтоб не просрать нажитое в 90-х. Кингконговец с этим справился, молодец. К полным идиотам явно он не относится. Но гонору надо все равно поменьше.
Ще раз, якщо все було так просто, доступно навіть особам, не скаліченим інтелектом, чого так майло цим займалися і так мало зібрали й зберегли капітал?
Посмотрите "Бандитский Пидарбург" и "Жмурки" с "Бригадой" ещё раз, чтоб понять что с полного нуля и в 16ть(как я допустим 010192) мало кто чего достиг(я не достиг пула коммерции естественно)
А заводы пилить и ворованный лом вагонами скупать так вообще мало кто мог долго себе позволить без крыш, родни в погонах, запредельной клинической наглости(порезать пыхтяший и коптящий ещё в 92м году завод на лом в 96м), ну и связей кое где, чтоб тот заводик перед распилкой обанкротить в ноль.
Ну тут я думаю, у нас, таких персонажей, что провода вырванные фурами на Гданьск слали в 93м, нет. Успешные успихи из 5% будывэльныка думаю просто не с голой опой встретиои введение купонокарбованця, а там закрутилось...
И да - многие с нервов и бессоных ночей при курсе 150крб...2,09грн спились, перенесли инфаркты и инсульты и оставили бетоно- и кэшо-наследство детям, которые вполне нормально себя чухают и не звездят на этой ветке об этом.
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барабашов
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 21:29
барабашов написав: Faceless написав: Damien написав:
Вы так говорите, как будто все остальные это время не застали, как ветеран школьникам про войну 1941-45
Я сам в этой кухне варился несмотря на возраст 14 лет, поэтому не надо тут наставничества. Я не знаю еще одного такого человека, который бы отсчитывал дни до того момента, когда можно получить паспорт и заняться уже по-серьезному, а не разворовывать по-мелочи завод, к которому был доступ Это не был бизнес в буквальном понимании и никаких умственных способностей было не нужно. Нужна была просто наглость и желание.
. Одни разворовывали остатки мощи СССР, вторые торговали(а торговать можно было только если имеешь доступ к чему-то по госцене или имеешь возможность+желание+отсутствие гордости привезти издалека, причем если нет х2, то это вообще не бизнес был
), третьи пытались отобрать деньги у первых и вторых. А в 2000-х надо было просто не быть полным идиотом, чтоб не просрать нажитое в 90-х. Кингконговец с этим справился, молодец. К полным идиотам явно он не относится. Но гонору надо все равно поменьше.
Ще раз, якщо все було так просто, доступно навіть особам, не скаліченим інтелектом, чого так майло цим займалися і так мало зібрали й зберегли капітал?
Посмотрите "Бандитский Пидарбург" и "Жмурки" с "Бригадой" ещё раз, чтоб понять что с полного нуля и в 16ть(как я допустим 010192) мало кто чего достиг(я не достиг пула коммерции естественно)
А заводы пилить и ворованный лом вагонами скупать так вообще мало кто мог долго себе позволить без крыш, родни в погонах, запредельной клинической наглости(порезать пыхтяший и коптящий ещё в 92м году завод на лом в 96м), ну и связей кое где, чтоб тот заводик перед распилкой обанкротить в ноль.
Ну тут я думаю, у нас, таких персонажей, что провода вырванные фурами на Гданьск слали в 93м, нет. Успешные успихи из 5% будывэльныка думаю просто не с голой опой встретиои введение купонокарбованця, а там закрутилось...
И да - многие с нервов и бессоных ночей при курсе 150крб...2,09грн спились, перенесли инфаркты и инсульты и оставили бетоно- и кэшо-наследство детям, которые вполне нормально себя чухают и не звездят на этой ветке об этом.
Убоге кіно, яке про реальний стан справ тоді насправді нічого не розкаже.
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Faceless
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 21:54
Других киноплёнок у нас для разьяснения ситуации нема.
Кино убогое и москальское - так а наши пересични и 5% от того дерьма не сняли
Расскажите лучше о себе и своих родителях, как они вас вырастили и себе "горшочек с золотом"(с) прирастили с 010192 по допустим 010199
Вы уже тогда, в январе 99го, учились же в вузе и работали хоть как то?
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барабашов
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:48
Faceless написав:
Ви ж пишете, інтелект треба трохи вище, ніж у капусти, і наглість - і рубай капусту. Таких мільйони. Чого ж така мізерна кількість вийшла з капіталом з цього раю можливостей?
Как раз именно потому, что у подавляющего большинства занимающихся в 90-е "бизнесом" интеллект был как у капусты, поэтому и мизерное количество вышло с капиталом.
Умных в "бизнесе" 90-х было очень мало. Умные считали, что это выше них - толкаться с быдлом с кучей сумок в поездах, спать на полу на вокзалах во время поездок и просто даже не хотели пробовать начать. Тем более они не участвовали в отъеме денег у "бизнесменов". Не верили, что это надолго. А как в это можно поверить, если ты прожил всю жизнь и никогда такого не было? Понятно, что кажется, что это временно и скоро наступит "как раньше". Ну, как сейчас война - "две-три недели, максимум месяц и стрелять будет нечем". Речь не о 100%, но о подавляющем большинстве, всегда были и будут исключения.
Поэтому вывод - подавляющее большинство "бизнесменов" 90-х это дикая быдлота, которая в большинстве своем выжила и сохранила нажитое только благодаря стечению обстоятельств, а не благодаря своим личным качествам и тем более уму
. Просто кумарит, что выжившие сейчас вместо "молчать и слушать" начинают поучать бизнесу. Заработать мог в то время любой, зарабатывал - наглый, сохранял заработанное - удачливый
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Damien
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 23:07
Faceless написав:
Damien написав:Faceless, мне так кажется, что Вам нет 45 лет, соответственно Вы не могли застать 90-е в зрелом возрасте. И в таком случае Вам будет невозможно объяснить, как это работало в те времена.
Мені не треба пояснювати, як працювало, я достатньо бачив
Ви краще на питання дайте відповідь. Ви ж пишете, інтелект треба трохи вище, ніж у капусти, і наглість - і рубай капусту. Таких мільйони. Чого ж така мізерна кількість вийшла з капіталом з цього раю можливостей?
Я вибачаюсь. Але на форумі найнижчий інтелект є у мене. Чи мене і тут вже хтось намагається обійти?
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Investor_K
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