RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12373123741237512376
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 09:12

Хотабе, Вам вдалося придбати хатинку на Балканах ?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10344
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 09:22

  Investor_K написав:Хотабе, Вам вдалося придбати хатинку на Балканах ?

Там не планується будинок пристарілих.
Hotab
 
Повідомлень: 15537
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2420 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 09:30

  Investor_K написав:Хотабе, Вам вдалося придбати хатинку на Балканах ?

Там вже все викупоено:

https://www.ukr.net/news/details/world/112089836.html
Bolt
 
Повідомлень: 3494
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 09:33

  Bolt написав:
  Investor_K написав:Хотабе, Вам вдалося придбати хатинку на Балканах ?

Там вже все викупоено:

https://www.ukr.net/news/details/world/112089836.html

Хотаб ризикує стати вічним безхатченком. Але це життя
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10344
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 09:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  Faceless написав:
барабашов написав:Посмотрите "Бандитский Пидарбург" и "Жмурки" с "Бригадой" ещё раз, чтоб понять что с полного нуля и в 16ть(как я допустим 010192) мало кто чего достиг(я не достиг пула коммерции естественно)
А заводы пилить и ворованный лом вагонами скупать так вообще мало кто мог долго себе позволить без крыш, родни в погонах, запредельной клинической наглости(порезать пыхтяший и коптящий ещё в 92м году завод на лом в 96м), ну и связей кое где, чтоб тот заводик перед распилкой обанкротить в ноль.
Ну тут я думаю, у нас, таких персонажей, что провода вырванные фурами на Гданьск слали в 93м, нет. Успешные успихи из 5% будывэльныка думаю просто не с голой опой встретиои введение купонокарбованця, а там закрутилось...
И да - многие с нервов и бессоных ночей при курсе 150крб...2,09грн спились, перенесли инфаркты и инсульты и оставили бетоно- и кэшо-наследство детям, которые вполне нормально себя чухают и не звездят на этой ветке об этом.
Убоге кіно, яке про реальний стан справ тоді насправді нічого не розкаже.


Кино то убогое, но реалистичное.
Если Вы не касались тех реалий, то я рад за Вас и Вашу психику.

З бандитизмом довелося перетнутися, але щоб вважати те гівнокіно документальним - якось не докотився до такого
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36365
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 8228 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 09:46

  Investor_K написав:
  Bolt написав:
  Investor_K написав:Хотабе, Вам вдалося придбати хатинку на Балканах ?

Там вже все викупоено:

https://www.ukr.net/news/details/world/112089836.html

Хотаб ризикує стати вічним безхатченком. Але це життя

Воно взагалі несправедливе.
Троєщина на якому березі Дніпра? Отож 😅
Hotab
 
Повідомлень: 15537
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2420 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 09:59

  барабашов написав:
  Frant написав:
  Damien написав:Faceless, мне так кажется, что Вам нет 45 лет, соответственно Вы не могли застать 90-е в зрелом возрасте. И в таком случае Вам будет невозможно объяснить, как это работало в те времена.
є ще одна проблема.
Фейслес знаходиться в Новій Зеландії, і всі українські нюанси для нього - темний ліс

Ух ты
А откуда такие компрометирующие сведения?

В горах Нової Зеландії, там.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23268
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1763 раз.
Подякували: 2579 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12373123741237512376
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25314 17089242
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 чер, 2025 13:06
Ірина_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6249247
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 69816
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4214)
28.06.2025 09:33
Ринок ОВДП (8972)
28.06.2025 09:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.