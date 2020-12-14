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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12375123761237712378>
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 11:21

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Faceless написав:Убоге кіно, яке про реальний стан справ тоді насправді нічого не розкаже.


Кино то убогое, но реалистичное.
Если Вы не касались тех реалий, то я рад за Вас и Вашу психику.

З бандитизмом довелося перетнутися, але щоб вважати те гівнокіно документальним - якось не докотився до такого


Я не говорю, что это документальное.
Оно мерзкое как и 90-е.
А с бандитизмом в какой мере Вам пришлось пересечься?
Скажем, у Вас похищали родственников и требовали деньги?
Или отжимали бизнес?
Или может у Вас забрали квартиру или дом?
Может Вы знаете кого-то кого убили или пытались убить?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 11:41

В этой стране, спрос на бетон будет всегда и при любом раскладе…

https://censor.net/ua/news/3560298/mama ... 1#comments
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 11:58

  Успіх написав:А то мені один старший дружбан(йому зараз 64р) розказував, як був в різних ситуаціях... - як його раз пирнули ножем, що він свої кишки притримував рукою... - чудом вижив!
А він в молодості був спортсменом... боксером(короткий період)

Нічого дивного, бо бокс то не проти ножа

А ще розумні люди казали - "не потрібно приходити з ножем на перестрілку"
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 28 чер, 2025 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 12:01

  барабашов написав:
  Bolt написав:Блін та мені зі школи в кінці 80х, початок 90-х проблематично вийти було, стояла якась гопота на гроші розводила. Доводилось або через кабінет трудів виходити, або коли в нас був кабінет на першому поверсі через вікно. Зато тепер ТЦКашники зайопуються мене ловити. Так, що у всьому треба шукати якись позитив. 😎

Шо в полтос тебя там ловить то?
Тем более командира танкового взвода?
У нас шо - танки ещё остались?

Автомобильного взвода. От тех пидоргов можно чего угодно ждать, военник офицера порвут новый на штумовика посадок выпишут. 😎
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 12:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:[quote="5868722:Faceless"]Убоге кіно, яке про реальний стан справ тоді насправді нічого не розкаже.


Кино то убогое, но реалистичное.
Если Вы не касались тех реалий, то я рад за Вас и Вашу психику.

З бандитизмом довелося перетнутися, але щоб вважати те гівнокіно документальним - якось не докотився до такого


Я не говорю, что это документальное.
Оно мерзкое как и 90-е.
А с бандитизмом в какой мере Вам пришлось пересечься?
Скажем, у Вас похищали родственников и требовали деньги?
Или отжимали бизнес?
Или может у Вас забрали квартиру или дом?
Может Вы знаете кого-то кого убили или пытались убить?[/quote]Викрадали. Але дякувати богу ніхто не загинув
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 13:57

  Frant написав:
  Freza написав:Пха,процентов 80-90% ветки сидит за бугром или метит туда, или только вернулись)

Патриоты , хоть куда)

Не сумнівайтесь!
Дехто в Польщі, дехто в Новій Зеландії, дехто в Німеччині, хтось в Туреччині.


Я особисто в Німеччині. Більше мільйона українців також.

Таке питання, коли починається *осеннее оживление* за звичай ?
Чи такого в связку поточною ситуацією вже не буде ?
Коли покупці починають виходиити з літніх вілпусток ?
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 14:45

Успіх

А давайте трохи конкретики


А давайте відправимо долярека в школу отримати повну середню освіту, щоб він навчився читати назви тем.
Може у нього тоді буде менше оцих дитячих «а давайте..»
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:28

  smdtranz написав:почему-то все легкость зарабатывания денег оценивают так, будто человека с нынешними знаниями и техническими возможностями переместили в 92 год, да еще дали 100 тысяч баксов наличкой и вот тогдаааа б он заработал)
а тогда: не было ни интернета, ни новой почты, ни поголовно компов, ни транспорта, ни инфраструктуры, ни мобильных телефонов, нифига. и никто ни в чем не разбирался, кроме своей специфики.
еще каких-то 11 лет назад невозможно было представить нынешнюю жизнь, ибо не было быстрого мобильного интернета. всех этих приложений, мессенджеров и тд
в такси надо было звонить) чтобы получить ответ, что «машинок сейчас нет»
а фотку можно было отправить, только придя домой, подключив телефон к компу.

Если бы эти средства были не у всех, а у некоторых, тогда да.
А так, все в одинаковых условиях. Мало того, скорость же достигла предельной. Поэтому добыча денег стала намного сложнее
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:57

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Faceless написав:З бандитизмом довелося перетнутися, але щоб вважати те гівнокіно документальним - якось не докотився до такого


Я не говорю, что это документальное.
Оно мерзкое как и 90-е.
А с бандитизмом в какой мере Вам пришлось пересечься?
Скажем, у Вас похищали родственников и требовали деньги?
Или отжимали бизнес?
Или может у Вас забрали квартиру или дом?
Может Вы знаете кого-то кого убили или пытались убить?
Викрадали. Але дякувати богу ніхто не загинув


И?
Все еще 90-е - это нормально?
И это в Киеве еще лайтовая версия была.
Что было в Донецкой, Луганской Днепропетровской областях знаете?
Да везде.
Я уж не говорю, что тогда еще границы с со странами бсовка были чисто условными и оно все еще существовало и зачастую воспринималось как общее жизненное пространство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 18:01

  Бетон написав:
  smdtranz написав:почему-то все легкость зарабатывания денег оценивают так, будто человека с нынешними знаниями и техническими возможностями переместили в 92 год, да еще дали 100 тысяч баксов наличкой и вот тогдаааа б он заработал)
а тогда: не было ни интернета, ни новой почты, ни поголовно компов, ни транспорта, ни инфраструктуры, ни мобильных телефонов, нифига. и никто ни в чем не разбирался, кроме своей специфики.
еще каких-то 11 лет назад невозможно было представить нынешнюю жизнь, ибо не было быстрого мобильного интернета. всех этих приложений, мессенджеров и тд
в такси надо было звонить) чтобы получить ответ, что «машинок сейчас нет»
а фотку можно было отправить, только придя домой, подключив телефон к компу.

Если бы эти средства были не у всех, а у некоторых, тогда да.
А так, все в одинаковых условиях. Мало того, скорость же достигла предельной. Поэтому добыча денег стала намного сложнее


Давайте так, что для Вас было 5 000 долларов в 1994 году?
rjkz
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