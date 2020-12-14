rjkz написав:Викрадали. Але дякувати богу ніхто не загинувFaceless написав:rjkz написав:[quote="5868781:Faceless"]
З бандитизмом довелося перетнутися, але щоб вважати те гівнокіно документальним - якось не докотився до такого
Я не говорю, что это документальное.
Оно мерзкое как и 90-е.
А с бандитизмом в какой мере Вам пришлось пересечься?
Скажем, у Вас похищали родственников и требовали деньги?
Или отжимали бизнес?
Или может у Вас забрали квартиру или дом?
Может Вы знаете кого-то кого убили или пытались убить?
И?
Все еще 90-е - это нормально?
И это в Киеве еще лайтовая версия была.
Что было в Донецкой, Луганской Днепропетровской областях знаете?
Да везде.
Я уж не говорю, что тогда еще границы с со странами бсовка были чисто условными и оно все еще существовало и зачастую воспринималось как общее жизненное пространство.[/quote]Я хоч раз писав, що це нормально?
Я тільки заперечую тезу, що тут просувають, що сколотити й зберегти капітал в ті часи - ні особливого розуму ні таланту не вимагало, от прям кожен дибіл міг, але щось тільки мізерна частина скористалась. От тут дописувач пише, що то через гордість. Ага