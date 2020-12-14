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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12375123761237712378
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 18:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:[quote="5868781:Faceless"]
З бандитизмом довелося перетнутися, але щоб вважати те гівнокіно документальним - якось не докотився до такого


Я не говорю, что это документальное.
Оно мерзкое как и 90-е.
А с бандитизмом в какой мере Вам пришлось пересечься?
Скажем, у Вас похищали родственников и требовали деньги?
Или отжимали бизнес?
Или может у Вас забрали квартиру или дом?
Может Вы знаете кого-то кого убили или пытались убить?
Викрадали. Але дякувати богу ніхто не загинув


И?
Все еще 90-е - это нормально?
И это в Киеве еще лайтовая версия была.
Что было в Донецкой, Луганской Днепропетровской областях знаете?
Да везде.
Я уж не говорю, что тогда еще границы с со странами бсовка были чисто условными и оно все еще существовало и зачастую воспринималось как общее жизненное пространство.[/quote]Я хоч раз писав, що це нормально?
Я тільки заперечую тезу, що тут просувають, що сколотити й зберегти капітал в ті часи - ні особливого розуму ні таланту не вимагало, от прям кожен дибіл міг, але щось тільки мізерна частина скористалась. От тут дописувач пише, що то через гордість. Ага
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  #<1 ... 12375123761237712378
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