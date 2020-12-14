Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:В 94м году уже был рынок приватизированных квартир или это был новострой? И зачем тогда надо было на Лесном за баснословные 125уе(5млн) снимать что то? ПыСы Пятерка в 34м кузове появилась только в 88м году. Семилеткой она могла стать лишь в 95м. ПыПыСы. Савлоховские быки любили их именно последнего г.в. - 95го и 530е.
Друзі, воно зазвичай цікво читати мемуари про жлобобикоту, але це дійство вже піднадоїло. Які настрої на осінь в плані нерухомості ? Тільки вниз чи є якісь інші думки ?
барабашов написав:В 94м году уже был рынок приватизированных квартир или это был новострой? И зачем тогда надо было на Лесном за баснословные 125уе(5млн) снимать что то? ПыСы Пятерка в 34м кузове появилась только в 88м году. Семилеткой она могла стать лишь в 95м. ПыПыСы. Савлоховские быки любили их именно последнего г.в. - 95го и 530е.
Друзі, воно зазвичай цікво читати мемуари про жлобобикоту, але це дійство вже піднадоїло. Які настрої на осінь в плані нерухомості ? Тільки вниз чи є якісь інші думки ?
А що панове вище можуть написати/спрогнозувати? Звідки вони щось можуть знати? Прямо згадуються слова - класика - «Наш путь во мраке…» Ну, трошки не вгадали з місцем інвестицій… це буває… Ну трошки не вгадали з компаньйонами інвестицій… Це буває… Ну занадто довго носили «рожеві окуляри» і приймали невірні рішення. Буває… Ну, занадто сильно «роздували щоки» від своєї пихатості, доводячи, що Київ - то на три голови вище за Париж. Буває… Справа в тому, що голови - а точніше начинка тих готів мозком - різна…. Тому помилка було тільки в масштабі… це теж буває… Ну, невірно собі підбирали порадників на цьому форумі. Якось не змогли відрізнити радників- збирачів сміття - від порадників в інвестиціях. Це теж буває… Власне, хто ж обіцяв веселе приємне життя? Невже отой голодний босий безробітний вище цього допису? Так і то - збуджене «на ранок» щасливе життя з віртуальними повіями з Філіппін… Се ля ві…