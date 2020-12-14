Додано: Нед 29 чер, 2025 01:20

kingkongovets написав: rjkz написав: [ю

Давайте так, что для Вас было 5 000 долларов в 1994 году? [юДавайте так,

я в 1994му свою першу квартиру купив - 1к 56м на Лейпцигський 2/37 за 15К, бумеранг е34 років 5-7ми за 12 і чау-чау за 500$, мені було 24 я в 1994му свою першу квартиру купив - 1к 56м на Лейпцигський 2/37 за 15К, бумеранг е34 років 5-7ми за 12 і чау-чау за 500$, мені було 24

В этот год я только недавно получил паспорт, который позволил торговать через "комки"(думаю, что помните этот термин) и за год, несмотря на свой юный возраст, собрал в 1994 на свою первую машину - четырехлетняя ВАЗ2108 за 3300 дол, уже через год я купил новенькую 21099(почти 10тыс.дол), деньги валялись везде, только подбирай. Был совсем молодой, мозгов не было, но даже с их отсутствием деньги приходили в большем количестве, чем я мог представить. Вместо той 21099 можно было купить штук 6 квартир в моем родном городе, но такие мысли на тот момент даже в голову не приходили.Хотя может благодаря 21099(не знаю как в Киеве, но у нас это было чрезвычайно круто) на меня и не наезжали братки - вчерашний школьник, рассекающий на 21099 по городу - кто его папа? Мент при должности или наоборот авторитет какой-нибудь? В общем, меня не трогали все -братки не посещали, а менты никогда не останавливали как бы я ни ехалИ при всем этом бизнесе я учился в ВУЗе, который отбирал изрядное количество времени - я действительно учился(на дневном), сдавал экзамены, не покупал их.Мне бы в то время быть на лет 5-10 старше, чтоб мозгов поболее и институт не мешал деньги зарабатывать - был бы результат итоговый покрасивее...Интересное было время.