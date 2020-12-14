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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12377123781237912380
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 03:41

  Хомякоид написав:
  барабашов написав:В 94м году уже был рынок приватизированных квартир или это был новострой?
И зачем тогда надо было на Лесном за баснословные 125уе(5млн) снимать что то?
ПыСы Пятерка в 34м кузове появилась только в 88м году. Семилеткой она могла стать лишь в 95м.
ПыПыСы. Савлоховские быки любили их именно последнего г.в. - 95го и 530е.


Друзі, воно зазвичай цікво читати мемуари про жлобобикоту, але це дійство вже піднадоїло.
Які настрої на осінь в плані нерухомості ? Тільки вниз чи є якісь інші думки ?

Звічео, що вниз.
Відлік пішов 06.06.2025, я писав про це.
Нездатність жадібних і малоосвічених, геть корумпованих керманичів-дерибаничів здійснювати ефективне управління - має і буде мати печальні наслідки для цієї території
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 03:42

  Хомякоид написав:
  барабашов написав:В 94м году уже был рынок приватизированных квартир или это был новострой?
И зачем тогда надо было на Лесном за баснословные 125уе(5млн) снимать что то?
ПыСы Пятерка в 34м кузове появилась только в 88м году. Семилеткой она могла стать лишь в 95м.
ПыПыСы. Савлоховские быки любили их именно последнего г.в. - 95го и 530е.


Друзі, воно зазвичай цікво читати мемуари про жлобобикоту, але це дійство вже піднадоїло.
Які настрої на осінь в плані нерухомості ? Тільки вниз чи є якісь інші думки ?

Звісно, що вниз.
Останній, прискорений відлік почався 07.06.2025, я писав про це.
Нездатність жадібних і малоосвічених, геть корумпованих керманичів-дерибаничів здійснювати ефективне управління - має і буде мати печальні наслідки для цієї території.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 29 чер, 2025 03:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 03:48

  kingkongovets написав:
unicdima написав: Уточнюй, що на таткові гроші :D
заздрість руйнує, дімон
не рефлексуй)

На жаль, розум ти не можеш купити. А він тобі не завадив би, як і іншим горе-управлінцям цієї території
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  #<1 ... 12377123781237912380
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