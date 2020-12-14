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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 чер, 2025 03:41
Хомякоид написав: барабашов написав:
В 94м году уже был рынок приватизированных квартир или это был новострой?
И зачем тогда надо было на Лесном за баснословные 125уе(5млн) снимать что то?
ПыСы Пятерка в 34м кузове появилась только в 88м году. Семилеткой она могла стать лишь в 95м.
ПыПыСы. Савлоховские быки любили их именно последнего г.в. - 95го и 530е.
Друзі, воно зазвичай цікво читати мемуари про жлобобикоту, але це дійство вже піднадоїло.
Які настрої на осінь в плані нерухомості ? Тільки вниз чи є якісь інші думки ?
Даражай потужний був, цієї ночі.
І так буде усе частіше і все довше.
Відповіді немає, на жаль. Ыліта страны крепких бесхозяйственников - нездатна налагодити масовий випуск дальніх БПЛА і балістичниз ракет
Просто грьобані нікчемні уроди
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 29 чер, 2025 08:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 03:42
Хомякоид написав: барабашов написав:
В 94м году уже был рынок приватизированных квартир или это был новострой?
И зачем тогда надо было на Лесном за баснословные 125уе(5млн) снимать что то?
ПыСы Пятерка в 34м кузове появилась только в 88м году. Семилеткой она могла стать лишь в 95м.
ПыПыСы. Савлоховские быки любили их именно последнего г.в. - 95го и 530е.
Друзі, воно зазвичай цікво читати мемуари про жлобобикоту, але це дійство вже піднадоїло.
Які настрої на осінь в плані нерухомості ? Тільки вниз чи є якісь інші думки ?
Звісно, що вниз.
Останній, прискорений відлік почався 07.06.2025, я писав про це.
Нездатність жадібних і малоосвічених, геть корумпованих керманичів-дерибаничів здійснювати ефективне управління - має і буде мати печальні наслідки для цієї території.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 29 чер, 2025 03:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 03:48
kingkongovets написав: unicdima написав:
Уточнюй, що на таткові гроші
заздрість руйнує, дімон
не рефлексуй)
На жаль, розум ти не можеш купити. А він тобі не завадив би, як і іншим горе-управлінцям цієї території
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Додано: Нед 29 чер, 2025 05:20
барабашов написав: Хомякоид написав: барабашов написав:
В 94м году уже был рынок приватизированных квартир или это был новострой?
И зачем тогда надо было на Лесном за баснословные 125уе(5млн) снимать что то?
ПыСы Пятерка в 34м кузове появилась только в 88м году. Семилеткой она могла стать лишь в 95м.
ПыПыСы. Савлоховские быки любили их именно последнего г.в. - 95го и 530е.
Друзі, воно зазвичай цікво читати мемуари про жлобобикоту, але це дійство вже піднадоїло.
Які настрої на осінь в плані нерухомості ? Тільки вниз чи є якісь інші думки ?
Винница - не упадёт без существенного девала, потом коррекция.
Чабаны - скорее всего вниз в уе и без девала. Но не резко, просто локейшен не торт.
Лейпциг и Хёмниц растут и почём там новострои?
При розповідях про мир в квітні 2025 чомусь забігали покупці на Чабанчики.
Зараз трохи стихло.
Не дивлюсь новобудови в Німечині. В моєму регіоні можна виловити будинок за доволі прийнятні кошти. Це не по всій Німесині так.
В знайомого сімя дружини німкені купила будинок в Гамбурзі. Не новий. Прайс 800 тис.євро. І такі ціни мають місце.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 08:29
Ого. А де ці 800000 євро взяти простомуу охоронцю?
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Investor_K
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Додано: Нед 29 чер, 2025 08:41
Investor_K написав:
Ого. А де ці 800000 євро взяти простомуу охоронцю?
У Німеччині трохи інші зарплати, навіть у пересічного.
На відміну від самостійної анархічної території.
Як на Троєщина цієї ночі, тихо було? Старий хтивий дідусь розважався з доступними розпусними дівками чи сидів у підвалі панельного будинку?
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Додано: Нед 29 чер, 2025 08:44
Frant
Старий хтивий дідусь розважався з доступними розпусними дівками чи сидів у підвалі панельного будинку?
Хтиво розважався в підвалі , куди спускається лише він.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 08:59
Не бзди у каністру, старий. Все буде Україна.
Навіть я вчора піднявся на 21 поверх, увага, панельного будинку з пляшками вина. І нічого
Вы довольно пошлый человек. Вы любите деньги больше, чем надо
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_Klim
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