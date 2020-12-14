Додано: Нед 29 чер, 2025 00:10

барабашов написав: В 94м году уже был рынок приватизированных квартир или это был новострой?

И зачем тогда надо было на Лесном за баснословные 125уе(5млн) снимать что то?

ПыСы Пятерка в 34м кузове появилась только в 88м году. Семилеткой она могла стать лишь в 95м.

ПыПыСы. Савлоховские быки любили их именно последнего г.в. - 95го и 530е.

був ринок, з новобудів тоді були лише хіба що панельки серії КТ і Т4 на Троєщині, я дивився сталінки і дореволюціонні будинки в центрі і ледве не купив квартиру в дореволюційному будинку на Саксаганського у популярного в ті часи діктора - але той чомусь дав задню і вернув штуку завдатку + ще одну, двушку на Лісовому я зняв як тільки повернувся в Киів щоб жити з дружиною не у її чи моїх батьків, потім я ще й робив в сталінці ремонт, угоду оформляли в біржі нерухомості Куб, яка була розташована в будівлі БТІ на Трьохсвятительскій, скільки років було бумеру вже не памʼятаю, памʼятаю лише що був достатньо свіжий, ціну і що після моїх попередніх марків на джей-зетах він не дуже вражав при їзді, і ще - припиняй переказувати чиїсь страшні казки поо 90ті, не розповідай брехню про речі, яким ти не був свідком, типу прибутків в ті часи бандитської піхоти або уподобань совлоховців, це смішно