Тогда за месяц кто то просто прыткий мог столько поднять.
Не с нуля естественно.
Но "папиных" тысяч 10ти(300уе летом 91го и 200 после полёта тушки Пуго), сгоревших бы потом на книжке, для начального толчка бы хватило.
В том же 91м.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 чер, 2025 00:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Тогда за месяц кто то просто прыткий мог столько поднять.
Не с нуля естественно.
Но "папиных" тысяч 10ти(300уе летом 91го и 200 после полёта тушки Пуго), сгоревших бы потом на книжке, для начального толчка бы хватило.
В том же 91м.
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 29 чер, 2025 00:22, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 29 чер, 2025 00:10
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
був ринок, з новобудів тоді були лише хіба що панельки серії КТ і Т4 на Троєщині, я дивився сталінки і дореволюціонні будинки в центрі і ледве не купив квартиру в дореволюційному будинку на Саксаганського у популярного в ті часи діктора - але той чомусь дав задню і вернув штуку завдатку + ще одну, двушку на Лісовому я зняв як тільки повернувся в Киів щоб жити з дружиною не у її чи моїх батьків, потім я ще й робив в сталінці ремонт, угоду оформляли в біржі нерухомості Куб, яка була розташована в будівлі БТІ на Трьохсвятительскій, скільки років було бумеру вже не памʼятаю, памʼятаю лише що був достатньо свіжий, ціну і що після моїх попередніх марків на джей-зетах він не дуже вражав при їзді, і ще - припиняй переказувати чиїсь страшні казки поо 90ті, не розповідай брехню про речі, яким ти не був свідком, типу прибутків в ті часи бандитської піхоти або уподобань совлоховців, це смішно
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 29 чер, 2025 00:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 чер, 2025 00:24
Винница - не упадёт без существенного девала, потом коррекция.
Чабаны - скорее всего вниз в уе и без девала. Но не резко, просто локейшен не торт.
Лейпциг и Хёмниц растут и почём там новострои?
Додано: Нед 29 чер, 2025 00:39
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
заздрість руйнує, дімон
не рефлексуй)
Додано: Нед 29 чер, 2025 01:20
В этот год я только недавно получил паспорт, который позволил торговать через "комки"(думаю, что помните этот термин) и за год, несмотря на свой юный возраст, собрал в 1994 на свою первую машину - четырехлетняя ВАЗ2108 за 3300 дол, уже через год я купил новенькую 21099(почти 10тыс.дол), деньги валялись везде, только подбирай. Был совсем молодой, мозгов не было, но даже с их отсутствием деньги приходили в большем количестве, чем я мог представить. Вместо той 21099 можно было купить штук 6 квартир в моем родном городе, но такие мысли на тот момент даже в голову не приходили.
Хотя может благодаря 21099(не знаю как в Киеве, но у нас это было чрезвычайно круто) на меня и не наезжали братки - вчерашний школьник, рассекающий на 21099 по городу - кто его папа? Мент при должности или наоборот авторитет какой-нибудь? В общем, меня не трогали все -братки не посещали, а менты никогда не останавливали как бы я ни ехал .
И при всем этом бизнесе я учился в ВУЗе, который отбирал изрядное количество времени - я действительно учился(на дневном), сдавал экзамены, не покупал их.
Мне бы в то время быть на лет 5-10 старше, чтоб мозгов поболее и институт не мешал деньги зарабатывать - был бы результат итоговый покрасивее...
Интересное было время.
Додано: Нед 29 чер, 2025 03:13
В числе прочего была покупка шубы.
Одна из особенностей того времени, была в том, что были магазины, в которых можно было спустить безумные деньги за то, что можно было купить намного дешевле.
Как ходил анекдот про двух "новых русских"
-Сатри, какой я галстук купил за штуку баксов.
-Ну ты лошара, я точно такой за 2 штуки купил.
Собственно, продолжением этой тенденции стал санахант, где во много раз дороже продаются вещи купленные на стоках в Европе.
Кстати, насчет возможности потратить любые деньги.
В 00-х, во время одного из первых визитов в НЙ, был в Мейсисе и там был огромный кусок этажа огорожен. Вход через арку с надписью Версачче.
И там на этой площади стоял всего один манекен (без рук и головы) на нем была какая-то хрень на двух бретельках и ценник. $15,000.00.
Додано: Нед 29 чер, 2025 05:20
При розповідях про мир в квітні 2025 чомусь забігали покупці на Чабанчики.
Зараз трохи стихло.
Не дивлюсь новобудови в Німечині. В моєму регіоні можна виловити будинок за доволі прийнятні кошти. Це не по всій Німесині так.
В знайомого сімя дружини німкені купила будинок в Гамбурзі. Не новий. Прайс 800 тис.євро. І такі ціни мають місце.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 29 чер, 2025 09:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 чер, 2025 08:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ого. А де ці 800000 євро взяти простомуу охоронцю?
Додано: Нед 29 чер, 2025 08:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не бзди у каністру, старий. Все буде Україна.
Навіть я вчора піднявся на 21 поверх, увага, панельного будинку з пляшками вина. І нічого
Вы довольно пошлый человек. Вы любите деньги больше, чем надо
Додано: Нед 29 чер, 2025 09:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
«Я більше ні копійки не буду інвестувати в Київ. Вони чисті, с*ка, відморозки», – бізнесмен Удянський розповів, як команда Кличка тисне на бізнес і займається рекетом.
Особливо це стосується інвестицій і інтеграцій бізнеса. Спочатку видають дозвіл, а потім його просто «скасовують» і приходять вимагати.
Всі деталі обіцяє розповісти з понеділка.
|