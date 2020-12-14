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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 чер, 2025 09:23
Investor_K написав:
Ого. А де ці 800000 євро взяти простомуу охоронцю?
Там родина всі професори, думаю відсотків 30 мали власних коштів, на все інше кредит.
Кредити в банках на нерухомість під 2 або 3 відсоки, можна тягнути.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 10:50
Frant написав:
Даражай вночі був знатний. Всі зайняли черги у відділах продаж????
Та в нас шахеди години дві літали. Було чути декілька вибухів
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Додано: Нед 29 чер, 2025 13:17
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Додано: Нед 29 чер, 2025 14:28
Вы хотите, чтобы я окончательно потерял веру в нацию), дон
Хотя, дон, не ..уёвый дон бизнес план))
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Бетон
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Додано: Нед 29 чер, 2025 14:31
Барабашов. Ответь-ка, пожалуйста, на такой вопросик. Правда, что к вам бимба прилетала?
Вестница дорожаю.
Кстати, знакомые купили хату в грейт перед войной по моей, так сказать, наводке (пацаны я свой брательник из 90х). Щас её продадут.
А вот новострой в Днепре продать не могут несколько лет. Где-то в районе тёщиного языка, я хз чё это)
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Додано: Нед 29 чер, 2025 14:34
Бетон написав:
Барабашов. Ответь-ка, пожалуйста, на такой вопросик. Правда, что к вам бимба прилетала?
Куда прилетала, в Турцию ?
как мне написал житель Днепра "кто-то сам придумал, сам написал, сам обосрался, сам включил заднюю. Но было громко"
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pesikot
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Додано: Нед 29 чер, 2025 14:45
Бетон написав:
«Я більше ні копійки не буду інвестувати в Київ. Вони чисті, с*ка, відморозки», – бізнесмен Удянський розповів, як команда Кличка тисне на бізнес і займається рекетом.
Особливо це стосується інвестицій і інтеграцій бізнеса. Спочатку видають дозвіл, а потім його просто «скасовують» і приходять вимагати.
Всі деталі обіцяє розповісти з понеділка.
Ну а че там, с Аркадой получилось же. Обкатали на практике - работает, почему бы и далее не применять?
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Додано: Нед 29 чер, 2025 15:06
Бетон написав:
«Я більше ні копійки не буду інвестувати в Київ. Вони чисті, с*ка, відморозки», – бізнесмен Удянський розповів, як команда Кличка тисне на бізнес і займається рекетом.
Особливо це стосується інвестицій і інтеграцій бізнеса. Спочатку видають дозвіл, а потім його просто «скасовують» і приходять вимагати.
Всі деталі обіцяє розповісти з понеділка.
Бетон, ты ещё не выехал, а синдром крымчака у тебя ещё с прошлого года, во всей красе
Синдром крымчака:
- постоянно убеждать себя, что в Украине всё плохо. (убеждение себя в правильности выбора)
- желать Украине уничтожения как государства. (чтобы по ночам совесть не мучала)
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pesikot
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_Klim
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