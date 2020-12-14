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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 чер, 2025 16:17
Бетон
Летусрок ставив Бараьашову діабет. Дистанційно, правда, але у нас на форумі спеціалісти потужні, один віталя-психолог чого вартий, через екран і воду заряджає, і барабану закреп розряджає (теж дистанційно, прям посеред Стамбулу) .
Так що роби собі діабет, почни з кілограму цукру в день і 2 барбарисок
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 29 чер, 2025 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Нед 29 чер, 2025 16:30
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
Барабашов. Ответь-ка, пожалуйста, на такой вопросик. Правда, что к вам бимба прилетала?
В Стамбул періодично прилітає ФАБ-120.. Але не розривається. Летить додому.
Я, конечно, поменьше бомба, но от Стамбула бы не отказался. Обещаю не разрываться, вести себя прилежно, в рамках приличия, этикета.
Инвалидов прошу писать в личку. Я знаю, вас много. Колитесь, грязные решалы. Протяните руку помощи форумчанам
Так ты Шубе не тот вопрос задавал.
Нужно было ему задавать, как он грязно порешал с инвалидностью ?
А то какие-то КАБы мифические ... )
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pesikot
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Додано: Нед 29 чер, 2025 17:03
Доброго дня, може хто підкаже, зараз варто розглядати Республіку?Хочу для себе купити квартиру, але поки в роздумах, чи може є якісь кращі варіанти ціна-якість.
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taufan
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Додано: Нед 29 чер, 2025 17:42
Бетон написав:...
А вот новострой в Днепре продать не могут несколько лет. Где-то в районе тёщиного языка, я хз чё это)
о, в Дніпрі теж є таке місце?
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Додано: Нед 29 чер, 2025 17:59
Hotab написав:Бетон
Летусрок ставив Бараьашову діабет. Дистанційно, правда, але у нас на форумі спеціалісти потужні, один віталя-психолог чого вартий, через екран і воду заряджає, і барабану закреп розряджає (теж дистанційно, прям посеред Стамбулу) .
Так що роби собі діабет, почни з кілограму цукру в день і 2 барбарисок
Скорее всего у него инсулино резистентность
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Бетон
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Додано: Нед 29 чер, 2025 19:19
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
Летусрок ставив Бараьашову діабет. Дистанційно, правда, але у нас на форумі спеціалісти потужні, один віталя-психолог чого вартий, через екран і воду заряджає, і барабану закреп розряджає (теж дистанційно, прям посеред Стамбулу) .
Так що роби собі діабет, почни з кілограму цукру в день і 2 барбарисок
Скорее всего у него инсулино резистентность
Ну так по 2 кг барбарысок тебе каждый день ... и инвалидность
Хотя ... потом тебе жизнь с диабетом покажется адом )
Но барбарыски уже можешь кушать
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pesikot
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Додано: Нед 29 чер, 2025 19:24
taufan написав:
Доброго дня, може хто підкаже, зараз варто розглядати Республіку?Хочу для себе купити квартиру, але поки в роздумах, чи може є якісь кращі варіанти ціна-якість.
А чому саме Республіка ? Місцезнаходження ?
Кажуть ціна кусається
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Хомякоид
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Додано: Нед 29 чер, 2025 20:28
Хомякоид Так локація подобається, мені не важко до Білої Церкви доїхати плюс сподобалося те , що в середині цього комплексу, але так ціна висока,був в суботу у відділу продажів то поки роздумую чи воно того варте)).
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Додано: Нед 29 чер, 2025 20:34
Бетон написав:
Барабашов. Ответь-ка, пожалуйста, на такой вопросик. Правда, что к вам бимба прилетала?
Вестница дорожаю.
Кстати, знакомые купили хату в грейт перед войной по моей, так сказать, наводке (пацаны я свой брательник из 90х). Щас её продадут.
А вот новострой в Днепре продать не могут несколько лет. Где-то в районе тёщиного языка, я хз чё это)
Прилетала
Но не бомба а несколько искандеров и туда где курили как попало.
Видео ядерного гриба над заводом Ленина уже смотрел? Снятое с поворота на Западный от ДЗМО-Лакокраски
Шо за новострой у тёщиного непродаваемый?
Адрес есть хоть глянуть шо там и почём? По тысяче за метр с ремонтом вполне думаю продаваемый.
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барабашов
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Додано: Нед 29 чер, 2025 20:43
pesikot написав: Бетон написав: Hotab написав:Бетон
Летусрок ставив Бараьашову діабет. Дистанційно, правда, але у нас на форумі спеціалісти потужні, один віталя-психолог чого вартий, через екран і воду заряджає, і барабану закреп розряджає (теж дистанційно, прям посеред Стамбулу) .
Так що роби собі діабет, почни з кілограму цукру в день і 2 барбарисок
Скорее всего у него инсулино резистентность
Ну так по 2 кг барбарысок тебе каждый день ... и инвалидность
Хотя ... потом тебе жизнь с диабетом покажется адом )
Но барбарыски уже можешь кушать
Это рацион квадробера на цепи в армянском ресторане "Барбарысс кысс-кысс"?
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барабашов
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