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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12379123801238112382
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 09:25

в оренду а не для себе?

  boshetyn написав:хроніки ніщеброда.

ну все. вкладка з флетіфай за пошуком квартири закрита. замість неї тепер кабанчик, єпік і лєруа.

в суботу забрали той бабушатнік
27 ціна +1к витрати на оформлення.

все пройшло більш менш, були деякі проблемки, які вирішувались
- один з власників в реєстрі боржників. як виявилось - то просто співбадіння по ПІБ
- не було інф. довідки і дуже старий ТП
це все вирішили за тиждень.
ну і з приколів. так рахували гроші, шо взяли на 1к менше. вчора довіз, віддав :))

за минулий тиждень на флетіфай в цільовому діапазоні не вилізло нічого пристойного.

сумарно за час пошуків:

з березня по червень відбувся певний "дорожай"
пропозицій стало трохи менше, ціни вище.
в березні можна за 27 було брати гостінку в жилому стані, під здачу на завтра.
зараз такі варіки - 32+ (грубо кажучи 35 з оформленням)

резюмуючи по темі форума - то купляти треба тоді, коли є гроші на руках, а не прогнозувати, гадати на картах або єкспертах з ютубчику.

всім дякую, до зустрічі в цій темі через ХХХ років, коли назбирую на нови бабушатнік під здачу.
дівчат обійняв-припідняв, хлопцям тисну руку.

ціль покупки: для в оренду а не для себе? Який очікуваний % і термін окупності?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 09:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вроде ж за 8кгрн сдаваться будет
А ремонт он ещё не подсчитал и не начал.
По 8кгрн 22метра в зажопьях столыци не у метро улетают?
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 09:54

  boshetyn написав:хроніки ніщеброда.


резюмуючи по темі форума - то купляти треба тоді, коли є гроші на руках, а не прогнозувати, гадати на картах або єкспертах з ютубчику.




Я им пользуюсь всю жизнь.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 11:41

  boshetyn написав:
в суботу забрали той бабушатнік
27 ціна +1к витрати на оформлення.


Из текста непонятно - "тот" - это какой? Какая площадь? Какой тип дома? Хотя бы примерное расположение?
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 12:01

Бетон Доброго дня, мені прорахували 2к за метр, є кращі варіанти за таку ціну?P.S не розбираюся в цінах на житло в Києві
taufan
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 12:25

  Бетон написав:Барабашов. Ответь-ка, пожалуйста, на такой вопросик. Правда, что к вам бимба прилетала?
Вестница дорожаю.

Кстати, знакомые купили хату в грейт перед войной по моей, так сказать, наводке (пацаны я свой брательник из 90х). Щас её продадут.
А вот новострой в Днепре продать не могут несколько лет. Где-то в районе тёщиного языка, я хз чё это)

Це нарідна назва вулиці Горяна/Кодацький узвіз
Це район суцільної приватної 1-2 ет. забудови , уточнити назву ЖК можете ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 13:40

  Damien написав:
  boshetyn написав:
в суботу забрали той бабушатнік
27 ціна +1к витрати на оформлення.


Из текста непонятно - "тот" - это какой? Какая площадь? Какой тип дома? Хотя бы примерное расположение?



лісовий масив.
22м2
гостінка
boshetyn
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 13:48

Кавалірочники біля ШРТ цікавляться..

  boshetyn написав:
  Damien написав:
  boshetyn написав:
в суботу забрали той бабушатнік
27 ціна +1к витрати на оформлення.


Из текста непонятно - "тот" - это какой? Какая площадь? Какой тип дома? Хотя бы примерное расположение?



лісовий масив.
22м2
гостінка

Воно за 150 це зможе здатись? Скільки перед цим треба вкинути?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 14:15

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Барабашов. Ответь-ка, пожалуйста, на такой вопросик. Правда, что к вам бимба прилетала?
Вестница дорожаю.

Кстати, знакомые купили хату в грейт перед войной по моей, так сказать, наводке (пацаны я свой брательник из 90х). Щас её продадут.
А вот новострой в Днепре продать не могут несколько лет. Где-то в районе тёщиного языка, я хз чё это)

Це нарідна назва вулиці Горяна/Кодацький узвіз
Це район суцільної приватної 1-2 ет. забудови , уточнити назву ЖК можете ?

Там скорее всего либо Пятый континент либо что то на Космичке по цене 21года продают, бо элитный район, а лохов на 1500/метр с бомж ремонтом или 1800 с нормальным как то три года нет и совсем.
А после 14.01.23 и интересующиеся бетоном именно там могли пропасть
Падальщиков наоборот прибавилось…
барабашов
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