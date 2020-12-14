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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 чер, 2025 09:25
boshetyn написав:
хроніки ніщеброда.
ну все. вкладка з флетіфай за пошуком квартири закрита. замість неї тепер кабанчик, єпік і лєруа.
в суботу забрали той бабушатнік
27 ціна +1к витрати на оформлення.
все пройшло більш менш, були деякі проблемки, які вирішувались
- один з власників в реєстрі боржників. як виявилось - то просто співбадіння по ПІБ
- не було інф. довідки і дуже старий ТП
це все вирішили за тиждень.
ну і з приколів. так рахували гроші, шо взяли на 1к менше. вчора довіз, віддав
)
за минулий тиждень на флетіфай в цільовому діапазоні не вилізло нічого пристойного.
сумарно за час пошуків:
з березня по червень відбувся певний "дорожай"
пропозицій стало трохи менше, ціни вище.
в березні можна за 27 було брати гостінку в жилому стані, під здачу на завтра.
зараз такі варіки - 32+ (грубо кажучи 35 з оформленням)
резюмуючи по темі форума - то купляти треба тоді, коли є гроші на руках, а не прогнозувати, гадати на картах або єкспертах з ютубчику.
всім дякую, до зустрічі в цій темі через ХХХ років, коли назбирую на нови бабушатнік під здачу.
дівчат обійняв-припідняв, хлопцям тисну руку.
ціль покупки: для в оренду а не для себе? Який очікуваний % і термін окупності?
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Додано: Пон 30 чер, 2025 09:37
Вроде ж за 8кгрн сдаваться будет
А ремонт он ещё не подсчитал и не начал.
По 8кгрн 22метра в зажопьях столыци не у метро улетают?
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Додано: Пон 30 чер, 2025 09:54
boshetyn написав:
хроніки ніщеброда.
резюмуючи по темі форума - то купляти треба тоді, коли є гроші на руках, а не прогнозувати, гадати на картах або єкспертах з ютубчику.
Я им пользуюсь всю жизнь.
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Бетон
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Додано: Пон 30 чер, 2025 11:41
boshetyn написав:
в суботу забрали той бабушатнік
27 ціна +1к витрати на оформлення.
Из текста непонятно - "тот" - это какой? Какая площадь? Какой тип дома? Хотя бы примерное расположение?
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Damien
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Додано: Пон 30 чер, 2025 12:01
Бетон Доброго дня, мені прорахували 2к за метр, є кращі варіанти за таку ціну?P.S не розбираюся в цінах на житло в Києві
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Додано: Пон 30 чер, 2025 12:25
Бетон написав:
Барабашов. Ответь-ка, пожалуйста, на такой вопросик. Правда, что к вам бимба прилетала?
Вестница дорожаю.
Кстати, знакомые купили хату в грейт перед войной по моей, так сказать, наводке (пацаны я свой брательник из 90х). Щас её продадут. А вот новострой в Днепре продать не могут несколько лет.
Где-то в районе тёщиного языка,
я хз чё это)
Це нарідна назва вулиці Горяна/Кодацький узвіз
Це район суцільної приватної 1-2 ет. забудови , уточнити назву ЖК можете ?
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Vadim_
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Додано: Пон 30 чер, 2025 13:40
Damien написав: boshetyn написав:
в суботу забрали той бабушатнік
27 ціна +1к витрати на оформлення.
Из текста непонятно - "тот" - это какой? Какая площадь? Какой тип дома? Хотя бы примерное расположение?
лісовий масив.
22м2
гостінка
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boshetyn
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Додано: Пон 30 чер, 2025 13:48
boshetyn написав: Damien написав: boshetyn написав:
в суботу забрали той бабушатнік
27 ціна +1к витрати на оформлення.
Из текста непонятно - "тот" - это какой? Какая площадь? Какой тип дома? Хотя бы примерное расположение?
лісовий масив.
22м2
гостінка
Воно за 150 це зможе здатись? Скільки перед цим треба вкинути?
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Додано: Пон 30 чер, 2025 14:15
Vadim_ написав: Бетон написав:
Барабашов. Ответь-ка, пожалуйста, на такой вопросик. Правда, что к вам бимба прилетала?
Вестница дорожаю.
Кстати, знакомые купили хату в грейт перед войной по моей, так сказать, наводке (пацаны я свой брательник из 90х). Щас её продадут. А вот новострой в Днепре продать не могут несколько лет.
Где-то в районе тёщиного языка,
я хз чё это)
Це нарідна назва вулиці Горяна/Кодацький узвіз
Це район суцільної приватної 1-2 ет. забудови , уточнити назву ЖК можете ?
Там скорее всего либо Пятый континент либо что то на Космичке по цене 21года продают, бо элитный район, а лохов на 1500/метр с бомж ремонтом или 1800 с нормальным как то три года нет и совсем.
А после 14.01.23 и интересующиеся бетоном именно там могли пропасть
Падальщиков наоборот прибавилось…
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Додано: Пон 30 чер, 2025 15:48
boshetyn написав: Damien написав: boshetyn написав:
в суботу забрали той бабушатнік
27 ціна +1к витрати на оформлення.
Из текста непонятно - "тот" - это какой? Какая площадь? Какой тип дома? Хотя бы примерное расположение?
лісовий масив.
22м2
гостінка
Зовсім не гуд, під оренду.
Хіба що для п.Флаймена, найдешевший сегмент ринку.
Місцеві хом'ячки не розуміють, що відбувається з економікою пшенично-олійної держави під ударами московитів і керівництвом квартальщиків.
Вона стрімко падає в прірву.
Зараз час купляти не квартири, а гречку і банки з тушонкою.
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