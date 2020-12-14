Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон Это в Киеве ты так плохо в жирнейшем 2008м жил? Какая мивина? Цены на харч в долларах были ниже чем сейчас. На десятку в день(50грн) ты б филе куриное с отборным басмати и гречкой топтал. Меньше 10грн стоила сиська 2л черниговского, которое тогда пить ещё можно было(и Оболонь само собой). Или ты с арендой сарая немного приукрасил и не в сарае, а в норм бабушатнике недёшево жил?
барабашов написав:Бетон Это в Киеве ты так плохо в жирнейшем 2008м жил? Какая мивина? Цены на харч в долларах были ниже чем сейчас. На десятку в день(50грн) ты б филе куриное с отборным басмати и гречкой топтал. Меньше 10грн стоила сиська 2л черниговского, которое тогда пить ещё можно было(и Оболонь само собой). Или ты с арендой сарая немного приукрасил и не в сарае, а в норм бабушатнике недёшево жил?
В жирних 2007-08 роках оренда навіть убогої хати з сусідами-наркоманами була порівнювана з зарплатою бюджетника чи працівника комунального чи держпідприємства. Я так розумію в Бетона тоді бізнесу ще не було, а робота в конторі була мʼяко кажучи не дуже високооплачуваною. Тож картина більш ніж реалістична. За вказану ЗП "норм бабушатник" в ті роки було не зняти, навіть якщо харчуватися потім на помийці
барабашов написав:Бетон Это в Киеве ты так плохо в жирнейшем 2008м жил? Какая мивина? Цены на харч в долларах были ниже чем сейчас. На десятку в день(50грн) ты б филе куриное с отборным басмати и гречкой топтал. Меньше 10грн стоила сиська 2л черниговского, которое тогда пить ещё можно было(и Оболонь само собой). Или ты с арендой сарая немного приукрасил и не в сарае, а в норм бабушатнике недёшево жил?