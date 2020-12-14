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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 лип, 2025 19:24
На певному етапі власного життя я усвідомив, що дорожче грошей - тільки спокій, що досягається розумом, який, як відомо, за гроші не купиш. Наш внутрішній спокій не критично залежить від того, скільки грошей та активів маємо у власності (хоча зовсім порожні кишені не сприяють ні спокою, ні щастю). Гроші не гарантують щастя, але кожна людина прагне переконатися у цьому сама. Врешті все залежить від того, як ми керуємо власними думками, як налаштовуємося на оцінку обставин, у яких опинилися. Слід жити за принципом: "Усе марнота і ловлення вітру", але водночас не забувати наповнювати кишеню ресурсом для моливості подальшого життя і розмірковування над сенсом буття. )
Додано: Вів 01 лип, 2025 20:07
Ось не повірите, але я найбільше ціную ці ваші слова. Останніх девʼять.
Ще рік - два - три тому ви говорили зовсім кардинально протилежне.
Ви думаєте, я забув? Ні, не забув: дурня запамʼятовується.
Брехня забувається.
Нарешті дійшло.
Я радий за Вас.
P.S. Тільки не лайтеся: я дійсно все памʼятаю, не знаю, чи памʼятаєте Ви.
Додано: Вів 01 лип, 2025 20:29
Додано: Вів 01 лип, 2025 20:30
То можна відмовитися від всього нажитого і знову стати щасливим
П.с. Недавно випадково попалося відео блогера з Білорусі. Він запропонував бомжу роботу і житло (домовився про вакансію та оренду). Бомж спочатку погодився, а потім подумав-подумав і відмовився) Це ж йому запропонували роботу грузчиком, де майже вся зп йшла б на оренду. І в чому сенс, подумав бомж? А жити коли? А так здав бутилки і макулатуру то й робиш що хочеш - начальника нема, квартплати/комунальних нема, податкової та інших кровосісь також нема. Живе в своє задоволення)
Додано: Вів 01 лип, 2025 20:35
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Додано: Вів 01 лип, 2025 20:51
Я настільки увійшов у спокій, розслабився і абстрагувався, що навіть не пам"ятаю .... а ви хто ???
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