RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12382123831238412385
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 21:39

Здивували.
Класні слова.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11046
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3988 раз.
Подякували: 1435 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 07:59

  The_Rebel написав:
  Бетон написав:Я был беден, но счастлив.
Последний раз в жизни

То можна відмовитися від всього нажитого і знову стати щасливим :D
П.с. Недавно випадково попалося відео блогера з Білорусі. Він запропонував бомжу роботу і житло (домовився про вакансію та оренду). Бомж спочатку погодився, а потім подумав-подумав і відмовився) Це ж йому запропонували роботу грузчиком, де майже вся зп йшла б на оренду. І в чому сенс, подумав бомж? А жити коли? А так здав бутилки і макулатуру то й робиш що хочеш - начальника нема, квартплати/комунальних нема, податкової та інших кровосісь також нема. Живе в своє задоволення)


Мне не нужны деньги ради самих денег. Я не ощущаю счастья от цифр на счету, от пачек купюр или дорогих вещей. Деньги — не цель, а лишь инструмент. Они не наполняют, не вдохновляют.

Деньги дают свободу. И в этом — их настоящая ценность. Они позволяют выбирать — где жить, с кем быть, чем заниматься и чего не терпеть.

Главное — разглядеть эту свободу. Не спутать её с возможностью просто потреблять. Не потеряться в комфорте, забыв, зачем всё это.

Нужно посмотреть на звёздное небо, насладиться каждой чашкой кофе, жизнь скоро пройдёт
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5280
З нами з: 17.12.22
Подякував: 189 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 10:02

Бетон
Деньги - зло
Для более подробной информации перечислите 100 евро.
Hotab
 
Повідомлень: 15576
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2420 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 10:19

  Hotab написав:Бетон
Деньги - зло
Для более подробной информации перечислите 100 евро.

Умеете вы высокодуховную мысль взять и разбить о скалы циничной обыденности)
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5280
З нами з: 17.12.22
Подякував: 189 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:40

  ihorkyiv написав:На певному етапі власного життя я усвідомив, що дорожче грошей - тільки спокій, що досягається розумом, який, як відомо, за гроші не купиш. Наш внутрішній спокій не критично залежить від того, скільки грошей та активів маємо у власності (хоча зовсім порожні кишені не сприяють ні спокою, ні щастю). Гроші не гарантують щастя, але кожна людина прагне переконатися у цьому сама. Врешті все залежить від того, як ми керуємо власними думками, як налаштовуємося на оцінку обставин, у яких опинилися. Слід жити за принципом: "Усе марнота і ловлення вітру", але водночас не забувати наповнювати кишеню ресурсом для моливості подальшого життя і розмірковування над сенсом буття. )

Вы стали членом религиозной секты?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3841
З нами з: 23.05.14
Подякував: 618 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 13:41

  ihorkyiv написав:
  flyman написав:
  ihorkyiv написав:На певному етапі власного життя я усвідомив, що дорожче грошей - тільки спокій, що досягається розумом, який, як відомо, за гроші не купиш. Наш внутрішній спокій не критично залежить від того, скільки грошей та активів маємо у власності (хоча зовсім порожні кишені не сприяють ні спокою, ні щастю). Гроші не гарантують щастя, але кожна людина прагне переконатися у цьому сама. Врешті все залежить від того, як ми керуємо власними думками, як налаштовуємося на оцінку обставин, у яких опинилися. Слід жити за принципом: "Усе марнота і ловлення вітру", але водночас не забувати наповнювати кишеню ресурсом для моливості подальшого життя і розмірковування над сенсом буття. )

якщо усвідомив, чому не виїхав з неньки якщо не на загниваючий захід, то на встаючу з колін ПСА?

"Там добре, де нас немає". Куди б не поїхав, скрізь чужина, а сам - чужинець. Україна - рай на Землі, рідна домівка, з усіма її соціальними проблемами та економічними негараздами. На батьківщині я маю власність і навколо рідних людей, на чужині - ілюзію адаптації. Мене влаштовує і приваблює статус туриста, але є вкрай неприйнятним статус мігранта. Перефразовуючи: Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що ... попрошу святого Бога, для неї щастя намолю. Кожен має вибір. Я своїм задоволений.

згадав, як на початку 2000-х, в епоху головного архітектора олігархічної дерибан-держави кучми, український чиновник-казнокрад, у вишиванці, вийшов з свого Лексуса, прийняв 200 г горілки на грудь і мовив "Яка ж ти гарна і добра, ненька Україна!"


Даже во время войны, которую дерибанщики проигрывают, они не могут и не хотят запустить производство собственных баллистических ракет. 11 лет им мало для этого. Полудурки.

Почему то никто то не интересуется ценами на билеты на петлюровский вагончик?)) самое время
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23269
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1763 раз.
Подякували: 2579 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12382123831238412385
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25314 17093616
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 чер, 2025 13:06
Ірина_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6294914
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 69977
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4229)
02.07.2025 14:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.