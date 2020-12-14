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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12382123831238412385
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 21:39

Здивували.
Класні слова.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 07:59

  The_Rebel написав:
  Бетон написав:Я был беден, но счастлив.
Последний раз в жизни

То можна відмовитися від всього нажитого і знову стати щасливим :D
П.с. Недавно випадково попалося відео блогера з Білорусі. Він запропонував бомжу роботу і житло (домовився про вакансію та оренду). Бомж спочатку погодився, а потім подумав-подумав і відмовився) Це ж йому запропонували роботу грузчиком, де майже вся зп йшла б на оренду. І в чому сенс, подумав бомж? А жити коли? А так здав бутилки і макулатуру то й робиш що хочеш - начальника нема, квартплати/комунальних нема, податкової та інших кровосісь також нема. Живе в своє задоволення)


Мне не нужны деньги ради самих денег. Я не ощущаю счастья от цифр на счету, от пачек купюр или дорогих вещей. Деньги — не цель, а лишь инструмент. Они не наполняют, не вдохновляют.

Деньги дают свободу. И в этом — их настоящая ценность. Они позволяют выбирать — где жить, с кем быть, чем заниматься и чего не терпеть.

Главное — разглядеть эту свободу. Не спутать её с возможностью просто потреблять. Не потеряться в комфорте, забыв, зачем всё это.

Нужно посмотреть на звёздное небо, насладиться каждой чашкой кофе, жизнь скоро пройдёт
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 10:02

Бетон
Деньги - зло
Для более подробной информации перечислите 100 евро.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 10:19

  Hotab написав:Бетон
Деньги - зло
Для более подробной информации перечислите 100 евро.

Умеете вы высокодуховную мысль взять и разбить о скалы циничной обыденности)
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:40

  ihorkyiv написав:На певному етапі власного життя я усвідомив, що дорожче грошей - тільки спокій, що досягається розумом, який, як відомо, за гроші не купиш. Наш внутрішній спокій не критично залежить від того, скільки грошей та активів маємо у власності (хоча зовсім порожні кишені не сприяють ні спокою, ні щастю). Гроші не гарантують щастя, але кожна людина прагне переконатися у цьому сама. Врешті все залежить від того, як ми керуємо власними думками, як налаштовуємося на оцінку обставин, у яких опинилися. Слід жити за принципом: "Усе марнота і ловлення вітру", але водночас не забувати наповнювати кишеню ресурсом для моливості подальшого життя і розмірковування над сенсом буття. )

Вы стали членом религиозной секты?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 16:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А що з цементом сталося, найважливішим складником бетона? :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 17:33

  Hotab написав:Бетон
Деньги - зло
Для более подробной информации перечислите 100 евро.

А справжнє багатство - це наші роки. Адже чоловіки чим старші, тим є багатшими:
- срібло у волоссі,
- золото у зубах,
- каміння у нирках,
- цукор у крові,
- залізо в артеріях
- і невичерпні запаси природного газу.
Навіщо вам з такими ресурсами нікчемні 100 євро ?
ihorkyiv
 
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