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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 лип, 2025 22:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
От лихих 90-х , перешли к высоким материям…
Додано: Чет 03 лип, 2025 06:37
Бажаючих купити нерухомість, яка банально зникає під ударами московитських шахедів і іскандерів. - все менше.
Тому 100% повідомлень - це білий шум.
Ех, керманичі-дерибаничі, крєпкіє бесхозяйствєнніки!
Могли би збудувати дпугу Францію, Італію чи Південну Корею.
Натомість уроды второй раз за сто лет просрали свое государство. Коррупция, жадность и тупость руководства, принципиальная неспособность построить современное государство - вот причины.
"Главным показателем результатов заявлений и обещаний в войне в Украине является карта боевых действий.
Большие пакеты помощи, смертельные для российской экономики санкции и увеличение производства военной техники и боеприпасов для Украины не смогли остановить российское наступление начавшееся осенью 2023 года на Авдеевском направлении.
Да, действительно были два месяца в 2024 году (январь и март), когда Россия захватила мене 100 км², но все остальные месяцы показывают на карте боевых действий, что помощи недостаточно, санкции Россия обходит, а увеличение производства боеприпасов и военной техники в ближайшие 2-3 года не сможет достичь паритета с российским производством.
Есть у Украины превосходство в количестве дронов, но его недостаточно, чтобы на поле боя был достигнут паритет и переход к исключительно позиционным боевым действиям, так как текущие потери в личном составе не являются критическими для России, что позволяет ей воевать именно в таком темпе (с октября 2023 года) ещё в течение 5-7 лет.
Решения действительно есть, но Украина в данном случае зависит от внешнего финансирования и внешней военной помощи, что не позволяет ей реализовать ряд проектов в короткий срок, включая значительное наращивание производства дронов."
Додано: Чет 03 лип, 2025 08:00
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Можешь писать сколько угодно про зраду, но у меня есть объяснение, почему люди гребут недвигу, понимая, что росия не остановится.
Все поняли что рано или поздно, здесь будет она. А людям плевать
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