RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12383123841238512386
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 22:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

От лихих 90-х , перешли к высоким материям…
Freza
 
Повідомлень: 2231
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 06:37

  Freza написав:От лихих 90-х , перешли к высоким материям…

Бажаючих купити нерухомість, яка банально зникає під ударами московитських шахедів і іскандерів. - все менше.
Тому 100% повідомлень - це білий шум.
Ех, керманичі-дерибаничі, крєпкіє бесхозяйствєнніки!
Могли би збудувати дпугу Францію, Італію чи Південну Корею.
Натомість уроды второй раз за сто лет просрали свое государство. Коррупция, жадность и тупость руководства, принципиальная неспособность построить современное государство - вот причины.

"Главным показателем результатов заявлений и обещаний в войне в Украине является карта боевых действий.

Большие пакеты помощи, смертельные для российской экономики санкции и увеличение производства военной техники и боеприпасов для Украины не смогли остановить российское наступление начавшееся осенью 2023 года на Авдеевском направлении.

Да, действительно были два месяца в 2024 году (январь и март), когда Россия захватила мене 100 км², но все остальные месяцы показывают на карте боевых действий, что помощи недостаточно, санкции Россия обходит, а увеличение производства боеприпасов и военной техники в ближайшие 2-3 года не сможет достичь паритета с российским производством.

Есть у Украины превосходство в количестве дронов, но его недостаточно, чтобы на поле боя был достигнут паритет и переход к исключительно позиционным боевым действиям, так как текущие потери в личном составе не являются критическими для России, что позволяет ей воевать именно в таком темпе (с октября 2023 года) ещё в течение 5-7 лет.

Решения действительно есть, но Украина в данном случае зависит от внешнего финансирования и внешней военной помощи, что не позволяет ей реализовать ряд проектов в короткий срок, включая значительное наращивание производства дронов."
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23269
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1763 раз.
Подякували: 2579 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 08:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Можешь писать сколько угодно про зраду, но у меня есть объяснение, почему люди гребут недвигу, понимая, что росия не остановится.
Все поняли что рано или поздно, здесь будет она. А людям плевать
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5283
З нами з: 17.12.22
Подякував: 189 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12383123841238512386
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25314 17094735
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 чер, 2025 13:06
Ірина_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6307175
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 69978
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
polis.ua (1)
03.07.2025 06:39
Ринок ОВДП (9042)
03.07.2025 00:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.