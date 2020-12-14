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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12382123831238412385
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 16:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А що з цементом сталося, найважливішим складником бетона? :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 17:33

  Hotab написав:Бетон
Деньги - зло
Для более подробной информации перечислите 100 евро.

А справжнє багатство - це наші роки. Адже чоловіки чим старші, тим є багатшими:
- срібло у волоссі,
- золото у зубах,
- каміння у нирках,
- цукор у крові,
- залізо в артеріях,
- нерухомість в штанах
- і невичерпні запаси природного газу.
Навіщо вам з такими ресурсами нікчемні 100 євро ?
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Чет 03 лип, 2025 00:21, всього редагувалось 1 раз.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 19:03

предлагаю переименовать ветку в "шануймося, бо ми того вартi" :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 21:11

Боже збав!!! Я тільки жити починаю!! )))

  ihorkyiv написав:
  Hotab написав:Бетон
Деньги - зло
Для более подробной информации перечислите 100 евро.

А справжнє багатство - це наші роки. Адже чоловіки чим старші, тим є багатшими:
- срібло у волоссі,
- золото у зубах,
- каміння у нирках,
- цукор у крові,
- залізо в артеріях
- і невичерпні запаси природного газу.
Навіщо вам з такими ресурсами нікчемні 100 євро ?

Hotab
 
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3
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 21:16

  Бетон написав:Мне не нужны деньги ради самих денег. Я не ощущаю счастья от цифр на счету, от пачек купюр или дорогих вещей. Деньги — не цель, а лишь инструмент. Они не наполняют, не вдохновляют.

Именно поэтому, ты так вдохновлённо кидал дешевые понты, что у тебя то $200 тысяч, то $1 миллион ...

Что, жена при разводе тебя хорошо побрила на деньги ? )
pesikot
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2
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 22:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

От лихих 90-х , перешли к высоким материям…
Freza
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 13:08

  Freza написав:От лихих 90-х , перешли к высоким материям…

"Замерло все до рассвета,
только бродит одиноко где то гармонь"
Дешёвей уже скоро, где то через полгода. Причем резкий дешевей, внезапный((((

Задним числом, ылита, схаменулась:


"Україна втратила до 40% працездатного населення, тож для відновлення економіки Україні необхідно додатково 4-5 млн. людей, — перша заступниця міністра соціальної політики Марчак"
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 16:48

Нерухомість "заворушилася": нова хвиля мігрантів та цінові рекорди у тилу змінюють ринок https://www.unian.ua/economics/other/ne ... 56765.html
Загальна ситуація в Україні: первинка, вторинка, оренда. Інформативна стаття.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 21:59

Знову не дадуть інтелігентному дідусю поспати
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

жк поетика - все?
Олежан
 
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