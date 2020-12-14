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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 лип, 2025 16:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А що з цементом сталося, найважливішим складником бетона?
Додано: Сер 02 лип, 2025 17:33
А справжнє багатство - це наші роки. Адже чоловіки чим старші, тим є багатшими:
- срібло у волоссі,
- золото у зубах,
- каміння у нирках,
- цукор у крові,
- залізо в артеріях,
- нерухомість в штанах
- і невичерпні запаси природного газу.
Навіщо вам з такими ресурсами нікчемні 100 євро ?
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Чет 03 лип, 2025 00:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 лип, 2025 21:11
Боже збав!!! Я тільки жити починаю!! )))
Додано: Сер 02 лип, 2025 22:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
От лихих 90-х , перешли к высоким материям…
Додано: Чет 03 лип, 2025 13:08
"Замерло все до рассвета,
только бродит одиноко где то гармонь"
Дешёвей уже скоро, где то через полгода. Причем резкий дешевей, внезапный((((
Задним числом, ылита, схаменулась:
"Україна втратила до 40% працездатного населення, тож для відновлення економіки Україні необхідно додатково 4-5 млн. людей, — перша заступниця міністра соціальної політики Марчак"
Додано: Чет 03 лип, 2025 16:48
Нерухомість "заворушилася": нова хвиля мігрантів та цінові рекорди у тилу змінюють ринок
Загальна ситуація в Україні: первинка, вторинка, оренда. Інформативна стаття.
Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:02
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
жк поетика - все?
Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:45
Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:08
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