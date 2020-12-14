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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:11
Олежан написав: smdtranz написав: Олежан написав:
жк поетика - все?
почему это? там никто не живет, обшивку прилепят назад да и как новый будет
он не достроен?
внешне достроен, внутри там хз что с отделкой. работы понемногу шли все время полномасштабной войны.
ну по крайней мере эта очередь
пару окон светится иногда, наверное, ремонты делают или строители живут.
иногда клиенты ходят около него смотрят, обсуждая с девочками из ОП или риэлторами тот факт, что разбитая дорога принадлежит городу, и когда ее будут делать — известно одному богу
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:19
файнатаун камнем вниз
и аренда и продажа и цена
спекулянты стали долгосрочными инветорами
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Олежан
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:05
Олежан написав:
файнатаун камнем вниз
и аренда и продажа и цена
спекулянты стали долгосрочными инветорами
Шо з ним не так?
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Hotab
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:05
Hotab написав: Олежан написав:
файнатаун камнем вниз
и аренда и продажа и цена
спекулянты стали долгосрочными инветорами
Шо з ним не так?
прилет
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Олежан
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:15
Олежан написав: Hotab написав: Олежан написав:
файнатаун камнем вниз
и аренда и продажа и цена
спекулянты стали долгосрочными инветорами
Шо з ним не так?
прилет
Так это ж не первый, и, боюсь, не последний. Как раз с ФТ ничего не будет - Никонов быстро все устранит. Что делать тем у кого нет Никонова - вот это вопрос.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:41
Снимите шторы, может легче станет…
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Freza
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:44
Прилеты были и по варшавский, династия, славутич, файна Таун, кольцова, львовский, да много где.
Никто ничего не помнит. Сверху замазали и радуются.
Это как с бабушатниками. Одних вынесли в деревянных ящиках, другие с улыбками до ушей заехали.
Одни вывозят кирпичи разбитые с перегородок, вторые ровно в этот же момент, кирпичи поднимают в квартиру.
Это называется жизнь.
Много кто помнит авиакатастрофы? А они были. Ужасающие.
Через пару дней счастливые пассажиры лезут в стальную трубу под названием лайнер.
Много кто знает кто сегодня разбился в ДТП? А они есть
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:45
И не забывайте.
Здесь остались те, кого всё устраивает. Всё
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Бетон
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:58
Бетон написав:
И не забывайте.
Здесь остались те, кого всё устраивает. Всё
как только откроют границы, таких останеться а раза 3 меньше
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Олежан
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:12
Олежан написав: Бетон написав:
И не забывайте.
Здесь остались те, кого всё устраивает. Всё
как только откроют границы, таких останеться а раза 3 меньше
За границей работать надо.
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Bolt
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