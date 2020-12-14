|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:24
Bolt написав: Олежан написав: Бетон написав:
И не забывайте.
Здесь остались те, кого всё устраивает. Всё
как только откроют границы, таких останеться а раза 3 меньше
За границей работать надо.
Звонит "человек" с Днепра, довольный такой. Я грю ему, чего ржёшь, конь, у вас орки на пороге уже. А он: а нас всё устраивает, мы никуда не уедем. Порешали с всу, катаемся свободно, бабло прет. Нам, говорит, война - супер. Мы в Европу не хотим. Там работать нужно!
Ты прикинь просто уровень цинизма
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5286
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:41
На інших гілках цим питанням ВСІМ мат поставив!
А тут - є сильні гравці?
Можете відповісти на це питання? >>>
Успіх написав:
Колеги-військові(або і не військові), а напишіть, будь ласка відповідь до наступного питання - от так сталось, що ви потрапили в полон... і ще й до реальних відморозків!
От вони трохи познущались з вас, а тоді кажуть - зараз запишемо з вами відео, де ви кажете, що любите рф і пу, а свою країну - ненавидите.
В іншому разі - продовжать жорстокі і принизливі знущання...
Зробите/скажете на відео все, що вони забажають, чи...?
Але чесно, панове!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8344
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:57
Bolt написав: Олежан написав: Бетон написав:
И не забывайте.
Здесь остались те, кого всё устраивает. Всё
как только откроют границы, таких останеться а раза 3 меньше
За границей работать надо.
А тут что, люди не работают????
Та же работа, что в Европе, только зарплата в 2-5 раз меньше.
С 07.06.2025 начался исход населения с Киева.
Керманычи-дерибанычи не в состоянии закрыть небо над своей столицей, и обеспечить хоть какую то безопасность.
Я ж недаром говорил, что эта территория норм развивалась только под внешним управлением. Либо Московия, либо Европа.
Аборигены привыкли служить и воровать Австро-Венгерской и Российской империяи. Когда им на шару 2 раза (1919 и 1991) перепала самостийность, они благополучно ее прос.али.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23270
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1763 раз.
- Подякували: 2580 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25317
|17095840
|
П'ят 04 лип, 2025 15:36
Damien
|
|1380
|6321313
|
|
|3
|70012
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|