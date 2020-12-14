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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12384123851238612387
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:24

  Bolt написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:И не забывайте.
Здесь остались те, кого всё устраивает. Всё

как только откроют границы, таких останеться а раза 3 меньше

За границей работать надо.

Звонит "человек" с Днепра, довольный такой. Я грю ему, чего ржёшь, конь, у вас орки на пороге уже. А он: а нас всё устраивает, мы никуда не уедем. Порешали с всу, катаемся свободно, бабло прет. Нам, говорит, война - супер. Мы в Европу не хотим. Там работать нужно!
Ты прикинь просто уровень цинизма
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:41

Думаю, що і ккц - не відповість на це!

На інших гілках цим питанням ВСІМ мат поставив!
А тут - є сильні гравці?
Можете відповісти на це питання? >>>
  Успіх написав:Колеги-військові(або і не військові), а напишіть, будь ласка відповідь до наступного питання - от так сталось, що ви потрапили в полон... і ще й до реальних відморозків!
От вони трохи познущались з вас, а тоді кажуть - зараз запишемо з вами відео, де ви кажете, що любите рф і пу, а свою країну - ненавидите.
В іншому разі - продовжать жорстокі і принизливі знущання...

Зробите/скажете на відео все, що вони забажають, чи...?


Але чесно, панове!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:57

  Bolt написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:И не забывайте.
Здесь остались те, кого всё устраивает. Всё

как только откроют границы, таких останеться а раза 3 меньше

За границей работать надо.

А тут что, люди не работают????
Та же работа, что в Европе, только зарплата в 2-5 раз меньше.

С 07.06.2025 начался исход населения с Киева.
Керманычи-дерибанычи не в состоянии закрыть небо над своей столицей, и обеспечить хоть какую то безопасность.

Я ж недаром говорил, что эта территория норм развивалась только под внешним управлением. Либо Московия, либо Европа.
Аборигены привыкли служить и воровать Австро-Венгерской и Российской империяи. Когда им на шару 2 раза (1919 и 1991) перепала самостийность, они благополучно ее прос.али.
Frant
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