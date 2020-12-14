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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 лип, 2025 10:20
Vadim_ написав:
як подумаю скільки потрібно наразі грошей на ремонт и всё остальное...
Тоді треба застосувати "секрет старих майстрів-монахів з Тібету"!))
Не вирівнювати стіни, не заливати стяжку... і прогрунтувавши стіни і стелю - мохнатим валиком все це перекатати структурованою фарбою!
Але ця технологія тільки для квартир під здачу в оренду!
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Додано: Суб 05 лип, 2025 10:49
airmax78 написав:
Так это ж не первый, и, боюсь, не последний. Как раз с ФТ ничего не будет - Никонов быстро все устранит. Что делать тем у кого нет Никонова - вот это вопрос.
шо, і ви вже на підарську говірку повернулись?
сумно
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Додано: Суб 05 лип, 2025 10:57
Успіх написав: Vadim_ написав:
як подумаю скільки потрібно наразі грошей на ремонт и всё остальное...
Тоді треба застосувати "секрет старих майстрів-монахів з Тібету"!))
Не вирівнювати стіни, не заливати стяжку... і прогрунтувавши стіни і стелю - мохнатим валиком все це перекатати структурованою фарбою!
Але ця технологія тільки для квартир під здачу в оренду!
Стяжка в 0 від забудовника , стіни керамічна цегла в 0 , але квіточка для СЕБЕ і лофт не дуже подобається для життя, тому усі ці прелесті потрібно заховати за кахель і гіпсокартон з ламінатом
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Додано: Суб 05 лип, 2025 11:08
trololo написав: airmax78 написав:
Так это ж не первый, и, боюсь, не последний. Как раз с ФТ ничего не будет - Никонов быстро все устранит. Что делать тем у кого нет Никонова - вот это вопрос.
шо, і ви вже на підарську говірку повернулись?
сумно
Не дорікайте,
вишиванки у мене немає як і у моїх діда з бабусею не було чомусь,
Мене , наприкінці 70-х у радянській школі перевчали балакати на гаварить па русски,хоча я і народився і виріс у Дніпрі,але періодично жив у селі(там мова) по декілька місяців підряд, потім вищий заклад теж па русски, тому мені іноді дуже тяжко писати мовою як і іншим мого віку...
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 05 лип, 2025 11:45, всього редагувалось 2 разів.
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Vadim_
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Додано: Суб 05 лип, 2025 11:09
Олежан написав: Бетон написав:
Порешали с всу, катаемся свободно, бабло прет.
какое бабло в днепре и куда оно прет?
Гелики, крузаки последние, покупки квартир в Киеве.
Ну а как ды думаешь, на чём? Фронт близко
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Додано: Суб 05 лип, 2025 11:31
тому мені іноді дуже тяжко писати мовою як і іншим мого віку...
Знання мови не обов’язкове, щоб виправляти чужі помилки
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