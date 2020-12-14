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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12386123871238812389>
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 10:20

Секрет ремонту прочитаний на манускрипті))

  Vadim_ написав:як подумаю скільки потрібно наразі грошей на ремонт и всё остальное...
Тоді треба застосувати "секрет старих майстрів-монахів з Тібету"!))
Не вирівнювати стіни, не заливати стяжку... і прогрунтувавши стіни і стелю - мохнатим валиком все це перекатати структурованою фарбою! ;)

Але ця технологія тільки для квартир під здачу в оренду!
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 10:49

  airmax78 написав:Так это ж не первый, и, боюсь, не последний. Как раз с ФТ ничего не будет - Никонов быстро все устранит. Что делать тем у кого нет Никонова - вот это вопрос.


шо, і ви вже на підарську говірку повернулись? :? сумно
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 10:57

  Успіх написав:
  Vadim_ написав:як подумаю скільки потрібно наразі грошей на ремонт и всё остальное...
Тоді треба застосувати "секрет старих майстрів-монахів з Тібету"!))
Не вирівнювати стіни, не заливати стяжку... і прогрунтувавши стіни і стелю - мохнатим валиком все це перекатати структурованою фарбою! ;)

Але ця технологія тільки для квартир під здачу в оренду!

Стяжка в 0 від забудовника , стіни керамічна цегла в 0 , але квіточка для СЕБЕ і лофт не дуже подобається для життя, тому усі ці прелесті потрібно заховати за кахель і гіпсокартон з ламінатом
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 11:08

  trololo написав:
  airmax78 написав:Так это ж не первый, и, боюсь, не последний. Как раз с ФТ ничего не будет - Никонов быстро все устранит. Что делать тем у кого нет Никонова - вот это вопрос.


шо, і ви вже на підарську говірку повернулись? :? сумно

Не дорікайте,
вишиванки у мене немає як і у моїх діда з бабусею не було чомусь,
Мене , наприкінці 70-х у радянській школі перевчали балакати на гаварить па русски,хоча я і народився і виріс у Дніпрі,але періодично жив у селі(там мова) по декілька місяців підряд, потім вищий заклад теж па русски, тому мені іноді дуже тяжко писати мовою як і іншим мого віку...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 05 лип, 2025 11:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 11:09

  Олежан написав:
  Бетон написав:Порешали с всу, катаемся свободно, бабло прет.


какое бабло в днепре и куда оно прет?

Гелики, крузаки последние, покупки квартир в Киеве.
Ну а как ды думаешь, на чём? Фронт близко
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 11:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

тому мені іноді дуже тяжко писати мовою як і іншим мого віку...


Знання мови не обов’язкове, щоб виправляти чужі помилки
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 21:21

  Vadim_ написав:Отримав на днях нотаріальний витяг на квіточку від забудовника,
квіточка в жк одного з наймодніших наразі у Дніпрі, сплачена була у 2021 "повітря над землею" ,потім війна , стоп стройка , сиві волоси на яйках але війна все це нівеюлювала, поміркували -як Бог дасть так і бути тому , потім радість що почали будувати...,
але зайшовши у квіточку(який чудовий крайовид :) ) і отримавши документи - чомусь уперше в житті НЕМА радісті від квіточки, особливо як подумаю скільки потрібно наразі грошей на ремонт и всё остальное...

Вибачте, що не по темі, але тут якраз у сосідній гілці цікавляться, чому так сталося, що не всі хотять боронити країну. Ну ось просто чудовий примірник пояснення, чому саме. Бо якщо війна, то побудована мала бути не "квіточка", а лінія оборони, одна з багатьох.
А коли одним -- війна, іншим -- квіточка, то це ж цілком природнє бажання, опинитися в числі тих, кому квіточка, а не навпаки. І соромити людей за це безглуздо, а звинувачувати -- взагалі злочинно.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 21:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ни кто не хочет погибать ща чужую квиточку.
Должно быть право выбора, а не принуждение.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 21:50

  M-Audio написав:
  Vadim_ написав:Отримав на днях нотаріальний витяг на квіточку від забудовника,
квіточка в жк одного з наймодніших наразі у Дніпрі, сплачена була у 2021 "повітря над землею" ,потім війна , стоп стройка , сиві волоси на яйках але війна все це нівеюлювала, поміркували -як Бог дасть так і бути тому , потім радість що почали будувати...,
але зайшовши у квіточку(який чудовий крайовид :) ) і отримавши документи - чомусь уперше в житті НЕМА радісті від квіточки, особливо як подумаю скільки потрібно наразі грошей на ремонт и всё остальное...

Вибачте, що не по темі, але тут якраз у сосідній гілці цікавляться, чому так сталося, що не всі хотять боронити країну. Ну ось просто чудовий примірник пояснення, чому саме. Бо якщо війна, то побудована мала бути не "квіточка", а лінія оборони, одна з багатьох.
А коли одним -- війна, іншим -- квіточка, то це ж цілком природнє бажання, опинитися в числі тих, кому квіточка, а не навпаки. І соромити людей за це безглуздо, а звинувачувати -- взагалі злочинно.

розумів до написання , але така тема,винні ті хто сидять у раді і за війну і за квіточки з тендерами .... на крові :cry:
сплативши за квіточьку я дав роботу багатьом людям...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 05 лип, 2025 21:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 22:04

  Vadim_ написав:розумів до написання , але така тема,винні ті хто сидять у раді і за війну і за квіточки з тендерами .... на крові :cry:
сплативши за квіточьку я дав роботу багатьом людям...

У війні винні ті, що сидять у Раді? Це що, гілка для виправдовування москалів?
І про бізнес на крові -- десь я таке вже чув.
M-Audio
 
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