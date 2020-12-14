Frant написав:
У мене нескромне питання
Чому керманичі-дерибаничі абсолютно, зовсім, не готувались до війни?
Чому за 8 років і 3 роки не створили оборонну індустрію?
Ви підмінюєте поняття на ходу. Ви стверджували, що ті, що в Раді -- за війну, і вони ж в ній винні. Не готуватися до війни, бути за війну і бути винним у розв'язуванні війни -- це три зовсім не ідентичні речі, хоча дещо й пов'язані. І якщо у питанні хто там за війну, а хто проти, ще можна якось висловлювати свою необгрунтовану думку, то питання в тому, хто в війні винен, не повиноо виникати на цьому форумі, та ще й з _такою_ відповідю.