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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 лип, 2025 22:35
Frant написав:
У мене нескромне питання
Чому керманичі-дерибаничі абсолютно, зовсім, не готувались до війни?
Чому за 8 років і 3 роки не створили оборонну індустрію?
Ви підмінюєте поняття на ходу. Ви стверджували, що ті, що в Раді -- за війну, і вони ж в ній винні. Не готуватися до війни, бути за війну і бути винним у розв'язуванні війни -- це три зовсім не ідентичні речі, хоча дещо й пов'язані. І якщо у питанні хто там за війну, а хто проти, ще можна якось висловлювати свою необгрунтовану думку, то питання в тому, хто в війні винен, не повиноо виникати на цьому форумі, та ще й з _такою_ відповідю.
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Додано: Суб 05 лип, 2025 23:52
M-Audio написав: Frant написав:
У мене нескромне питання
Чому керманичі-дерибаничі абсолютно, зовсім, не готувались до війни?
Чому за 8 років і 3 роки не створили оборонну індустрію?
Ви підмінюєте поняття на ходу. Ви стверджували, що ті, що в Раді -- за війну, і вони ж в ній винні. Не готуватися до війни, бути за війну і бути винним у розв'язуванні війни -- це три зовсім не ідентичні речі, хоча дещо й пов'язані. І якщо у питанні хто там за війну, а хто проти, ще можна якось висловлювати свою необгрунтовану думку, то питання в тому, хто в війні винен, не повиноо виникати на цьому форумі, та ще й з _такою_ відповідю.
Не стосується нерухомості.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 00:11
M-Audio написав: Vadim_ написав:
Отримав на днях нотаріальний витяг на квіточку від забудовника,
квіточка в жк одного з наймодніших наразі у Дніпрі, сплачена була у 2021 "повітря над землею" ,потім війна , стоп стройка , сиві волоси на яйках але війна все це нівеюлювала, поміркували -як Бог дасть так і бути тому , потім радість що почали будувати...,
але зайшовши у квіточку(який чудовий крайовид
) і отримавши документи - чомусь уперше в житті НЕМА радісті від квіточки, особливо як подумаю скільки потрібно наразі грошей на ремонт и всё остальное...
Вибачте, що не по темі, але тут якраз у сосідній гілці цікавляться, чому так сталося, що не всі хотять боронити країну. Ну ось просто чудовий примірник пояснення, чому саме. Бо якщо війна, то побудована мала бути не "квіточка", а лінія оборони, одна з багатьох.
А коли одним -- війна, іншим -- квіточка, то це ж цілком природнє бажання, опинитися в числі тих, кому квіточка, а не навпаки. І соромити людей за це безглуздо, а звинувачувати -- взагалі злочинно.
Я так понимаю он за свои деньги построил.
Лично у меня больше вопросов какого хрена у нас за бюджетные миллиарды строятся развязки, дороги, метро и т.д., а не " лінія оборони, одна з багатьох."
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Додано: Нед 06 лип, 2025 02:46
M-Audio написав: Vadim_ написав:
Отримав на днях нотаріальний витяг на квіточку від забудовника,
квіточка в жк одного з наймодніших наразі у Дніпрі, сплачена була у 2021 "повітря над землею" ,потім війна , стоп стройка , сиві волоси на яйках але війна все це нівеюлювала, поміркували -як Бог дасть так і бути тому , потім радість що почали будувати...,
але зайшовши у квіточку(який чудовий крайовид
) і отримавши документи - чомусь уперше в житті НЕМА радісті від квіточки, особливо як подумаю скільки потрібно наразі грошей на ремонт и всё остальное...
Вибачте, що не по темі, але тут якраз у сосідній гілці цікавляться, чому так сталося, що не всі хотять боронити країну. Ну ось просто чудовий примірник пояснення, чому саме. Бо якщо війна, то побудована мала бути не "квіточка", а лінія оборони, одна з багатьох.
А коли одним -- війна, іншим -- квіточка, то це ж цілком природнє бажання, опинитися в числі тих, кому квіточка, а не навпаки. І соромити людей за це безглуздо, а звинувачувати -- взагалі злочинно.
Людина написала-ж, що квітка проинвестована в 21-му році.
ДО великої війни.
Що не так?
Йому треба було відмовлятися від оформлення права власності?
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Додано: Нед 06 лип, 2025 05:55
M-Audio написав: Frant написав:
У мене нескромне питання
Чому керманичі-дерибаничі абсолютно, зовсім, не готувались до війни?
Чому за 8 років і 3 роки не створили оборонну індустрію?
Ви підмінюєте поняття на ходу. Ви стверджували, що ті, що в Раді -- за війну, і вони ж в ній винні. Не готуватися до війни, бути за війну і бути винним у розв'язуванні війни -- це три зовсім не ідентичні речі, хоча дещо й пов'язані. І якщо у питанні хто там за війну, а хто проти, ще можна якось висловлювати свою необгрунтовану думку, то питання в тому, хто в війні винен, не повиноо виникати на цьому форумі, та ще й з _такою_ відповідю.
Українські керманичі, анархісти-приватизатори-деіндустріалізатори, вдруге за 100 років, виявились нездатними створити ефективну сучасну державу.
До нерухомості це має найпряміше відношення.
За проепы территории и атомных станций - есть ответчики.
Им место в тюрьме, а не в высших органах власти. Этим "вайнынебудет", примитивным косноязычным клоунам из провинциального цирка
Анархия всегда, всегда меняется деспотией. Свой прогноз я дал ещё в 2012, в в 2023 все стало очевидным на 99,999%, при таком "управлении". Строительство дорог и замена плитки в метро, вместо создания оборонной индустрии.
Карфаген должен исчезнуть, полностью. Все шансы быдло-элита с уровнем сантехников и шоферов - исчерпала и проепала.
Сапожная щётка и гуталин, либо билеты на петлюровский вагончик.
Мне все это не нравится, но я констатирую факты.
Фейслес, запишите мой прогноз в свой блокнот. Через год проверите )))) уже совсем немного времени осталось.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 06:18
Frant написав: M-Audio написав: Frant написав:
У мене нескромне питання
Чому керманичі-дерибаничі абсолютно, зовсім, не готувались до війни?
Чому за 8 років і 3 роки не створили оборонну індустрію?
Ви підмінюєте поняття на ходу. Ви стверджували, що ті, що в Раді -- за війну, і вони ж в ній винні. Не готуватися до війни, бути за війну і бути винним у розв'язуванні війни -- це три зовсім не ідентичні речі, хоча дещо й пов'язані. І якщо у питанні хто там за війну, а хто проти, ще можна якось висловлювати свою необгрунтовану думку, то питання в тому, хто в війні винен, не повиноо виникати на цьому форумі, та ще й з _такою_ відповідю.
Українські керманичі, анархісти-приватизатори-деіндустріалізатори, вдруге за 100 років, виявились нездатними створити ефективну сучасну державу.
До нерухомості це має найпряміше відношення.
За проепы территории и атомных станций - есть ответчики.
Им место в тюрьме, а не в высших органах власти. Этим "вайнынебудет", примитивным косноязычным клоунам из провинциального цирка
Анархия всегда, всегда меняется деспотией. Свой прогноз я дал ещё в 2012, в в 2023 все стало очевидным на 99,999%, при таком "управлении". Строительство дорог и замена плитки в метро, вместо создания оборонной индустрии.
Карфаген должен исчезнуть, полностью. Все шансы быдло-элита с уровнем сантехников и шоферов - исчерпала и проепала.
Сапожная щётка и гуталин, либо билеты на петлюровский вагончик.
Чому ж тоді нічого не зроблено щоб покинути тонучий корабль з 2012 року ?
В мене вже був стійкий намір тоді валити. Йшла підготовка яка реалізувалась в 2015.
Так щю з осіннім пожвавленням на ринку неоухомості ? Відміняєится цього року ?
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Додано: Нед 06 лип, 2025 06:23
Пожвавлення рмнкц нерухомості? В яку сторону?))))
Удари шахедів і іскандерів, нездатність керманичів-дерибаничів створити сучасне ПВО (як частина тотальної нездатності створити і організувати будь-що) - сприяють обвалу цін, який повинен відбутись протягом найближчих місяців.
Всі фактори склались, потужно, синергично і адитивно, і працюють в одному напрямку.
ЕС ісЯпонія перестане скоро давати гроші лузерам-дерибвнщмкам.
Тоді курс гривни до долара буде, як в 1919, кілограми грн за 1 доллар
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 06 лип, 2025 06:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 06:26
M-Audio написав: Frant написав:
У мене нескромне питання
Чому керманичі-дерибаничі абсолютно, зовсім, не готувались до війни?
Чому за 8 років і 3 роки не створили оборонну індустрію?
Ви підмінюєте поняття на ходу. Ви стверджували, що ті, що в Раді -- за війну, і вони ж в ній винні. Не готуватися до війни, бути за війну і бути винним у розв'язуванні війни -- це три зовсім не ідентичні речі, хоча дещо й пов'язані. І якщо у питанні хто там за війну, а хто проти, ще можна якось висловлювати свою необгрунтовану думку, то питання в тому, хто в війні винен, не повиноо виникати на цьому форумі, та ще й з _такою_ відповідю.
Франту не доповідали чи готувалася країна до війни, тож він зробив висновок, що не готувалася.
Але факти кажуть, що Україна звільнила більшу частину захопленної після 24.02.22 території на протязі першої половини цієї війни. Війна йде вже 4-й рік замість "Киевзатридня". Й більшої частини тієї частини армії ворога, яка вторглася 24.02.22, не існує. Натомість мій друг воює з березня 22-го, хоча й контужений вже.
Тож, на мій розум, якраз армія агресора не була готова до такої війни. Ймовірно через те, що ЗСУ всеж були певним чином підготовлені.
А те що не всім про це доповіли - це природнє, бо ж в такому випадку й ворог про це дізнався-б й по іншому б підготувався.
Війна була невідворотня.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 06:30
Можна, я відповім?
В країні донині не існує власного виробництва ВВ, порохів і компонентів ракетного палива. Все імпортне, і майже все йде з проволочками через таможню - так мені здається.
Це технології часів Гітлера і Сталіна.
За це повинен хтось відповідати?
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Додано: Нед 06 лип, 2025 06:35
Frant написав: M-Audio написав: Frant написав:
У мене нескромне питання
Чому керманичі-дерибаничі абсолютно, зовсім, не готувались до війни?
Чому за 8 років і 3 роки не створили оборонну індустрію?
Ви підмінюєте поняття на ходу. Ви стверджували, що ті, що в Раді -- за війну, і вони ж в ній винні. Не готуватися до війни, бути за війну і бути винним у розв'язуванні війни -- це три зовсім не ідентичні речі, хоча дещо й пов'язані. І якщо у питанні хто там за війну, а хто проти, ще можна якось висловлювати свою необгрунтовану думку, то питання в тому, хто в війні винен, не повиноо виникати на цьому форумі, та ще й з _такою_ відповідю.
Українські керманичі, анархісти-приватизатори-деіндустріалізатори, вдруге за 100 років, виявились нездатними створити ефективну сучасну державу.
До нерухомості це має найпряміше відношення.
За проепы территории и атомных станций - есть ответчики.
Им место в тюрьме, а не в высших органах власти. Этим "вайнынебудет", примитивным косноязычным клоунам из провинциального цирка
Анархия всегда, всегда меняется деспотией. Свой прогноз я дал ещё в 2012, в в 2023 все стало очевидным на 99,999%, при таком "управлении". Строительство дорог и замена плитки в метро, вместо создания оборонной индустрии.
Карфаген должен исчезнуть, полностью. Все шансы быдло-элита с уровнем сантехников и шоферов - исчерпала и проепала.
Сапожная щётка и гуталин, либо билеты на петлюровский вагончик.
Мне все это не нравится, но я констатирую факты.
Фейслес, запишите мой прогноз в свой блокнот. Через год проверите )))) уже совсем немного времени осталось.
Война идет с 2014 года.
Строительство метро - вопросы к местным органам самоуправления.
Строительство дорог....Сколько матов по поводу дорог было всегда?
Когда-то их и надо было делать?
Как решить - когда?
Если-бы еще 10 лет не начиналось "киевзатридня"?
Ну, люди-бы и дальше ездили по разбитым дорогам и материли правительство за убитую ходовую.
И дома не надо было строить.
И сх не заниматься.
И детей не рожать.
Сразу завернуться в белую простынь и ждать когда начнется война.
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