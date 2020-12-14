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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12388123891239012391
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 08:31

  rjkz написав:
  Frant написав:Можна, я відповім?
В країні донині не існує власного виробництва ВВ, порохів і компонентів ракетного палива. Все імпортне, і майже все йде з проволочками через таможню - так мені здається.
Це технології часів Гітлера і Сталіна.
За це повинен хтось відповідати?


Можна я задам питання?
В Україні існував один єдиний патроний (чи правильно набійний?) завод.
В Луганську.
Коли його захопили сепари,його охороняв 1 (один!!!) вохровець.
Й Крим захопили. Й, здається в Луганську захопили унікальні лекала для виготовлення лопастів для гелікоптерів. Хто в цьому винен?
Порохі в Україні виробляються. Вас не попереділи.
Рівно як й ракетне паливо.
Й ракети, про які ви писали, що не виробляються.
Так не в достатній кількості, й не в достатній номенклатурі.
Що робити, коли ворог знає де знаходяться потужності й проєктні бюро та завдає ракетних ударів на протязі 3+ років.
Ви не в курсі?
Маєте бути вдячним, що вони під такими обстрілами ще щось роблять. Й шанувати це.
То питання таке - як це так, що воно є, а ви цього не бачите?
Вам персонально не доповідають?
Й як можна не розуміти, що Україна зробила для захисту більше ніж від неї очікували як т.з. партнери :mrgreen: так й ворог? НІХТО в світі не очікував, що замість 3-х діб Україна буде захищатися більш 3-х років.

Вам з Америки видніше, ніж мені, що виробляється в Україні. Номенклатуру бездимних порохів, їх сорти - знаєте? А ГОСТм, а обладнання? А підготовлені кадри? Це вам не якшатм бархатним голосом з кожної праски, що "вайнинєбудєт", і не дерибанити гроші на дорогах і метро під час війни.


Тут є ще один товарижч, який живе в горах Нової Зеландії, імвпенвнено пише, що не могла бути зарплата інженерів математиків фізиків хіміків на самостійних територіях 300 дол/міс, перед війною.
А так воно й було, загалом.

Потому что полудурки-керманычи, архитекторы примитивной пшенично-олийной державы, живут исключительно сегодняшним днём. Про завтра они не думают, мыслительный аппарат не позволяет.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 08:40

  rjkz написав:
  Frant написав:Можна, я відповім?
В країні донині не існує власного виробництва ВВ, порохів і компонентів ракетного палива. Все імпортне, і майже все йде з проволочками через таможню - так мені здається.
Це технології часів Гітлера і Сталіна.
За це повинен хтось відповідати?


Можна я задам питання?
В Україні існував один єдиний патроний (чи правильно набійний?) завод.
В Луганську.
Коли його захопили сепари,його охороняв 1 (один!!!) вохровець.
Й Крим захопили. Й, здається в Луганську захопили унікальні лекала для виготовлення лопастів для гелікоптерів. Хто в цьому винен?
Порохі в Україні виробляються. Вас не попереділи.
Рівно як й ракетне паливо.
Й ракети, про які ви писали, що не виробляються.
Так не в достатній кількості, й не в достатній номенклатурі.
Що робити, коли ворог знає де знаходяться потужності й проєктні бюро та завдає ракетних ударів на протязі 3+ років.
Ви не в курсі?
Маєте бути вдячним, що вони під такими обстрілами ще щось роблять. Й шанувати це.
То питання таке - як це так, що воно є, а ви цього не бачите?
Вам персонально не доповідають?
Й як можна не розуміти, що Україна зробила для захисту більше ніж від неї очікували як т.з. партнери :mrgreen: так й ворог? НІХТО в світі не очікував, що замість 3-х діб Україна буде захищатися більш 3-х років.

Є два вороги.
Найстрашніший - українські чиновники. Тупые жадные клептократы, не способные к обучению. Обслуга империй, Австро-Венгерской и Российской, мелкое ворье. Построили государство на коррупции, как и россия. Скоро побегут чистить сапоги новым хазяевам.

Другий - московиты. С теми давно все ясно. Но подготовки к войне не велось.
КПД укро-державы аж 5%, как у паровоза в 19-м веке. У последнего поколения укро-управоенцев, этих клоунов, шоферов, сантехников и корабельных сосен, КПД работы вообще не выше 2,5%. Только про свой карман думают
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 09:29

ворог це насамперед колективний юра-теплотехнік чи рджкз
від'ємна відповідальність за свою шкідницьку кастрюльність
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 09:37

  rjkz написав:
  Vadim_ написав:
  rjkz написав:
Война идет с 2014 года.

Сразу завернуться в белую простынь и ждать когда начнется война.

Остання війна йде з 1991 року ,інші ще раніше
кремль бесят независимие которие были в империи, былое вяличие


Так, Ви праві, але я мав на увазі безпосередньо військове вторгнення на теріторію України й окупацію.
Я пам`ятаю й Грузію й Молдову й Ічкерію й Азербайджан. Й фактично Білорусь теж окупована.

До 2014 було тихе захоплення України, купівля виробництв і закриття/банкрутство так як у рф есть аналогичное но хуже
НПЗ Лисичанск а это не только топливо...
Сода
полиуретан
даже купили Юнипласт это сейчас Ретал- бутылки для минводы и пепси
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 09:52

Может наговаривают і брешуть , но
На початку повномасштабної війни 2022 року Україна звернулася до Польщі з проханням надати винищувачі МіГ-29, але цьому завадила позиція США.
https://uraua.info/2025/07/na-pochatku- ... iv-mig-29/
Vadim_
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