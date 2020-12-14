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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12387123881238912390
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 07:09

  Frant написав:Можна, я відповім?
В країні донині не існує власного виробництва ВВ, порохів і компонентів ракетного палива. Все імпортне, і майже все йде з проволочками через таможню - так мені здається.
Це технології часів Гітлера і Сталіна.
За це повинен хтось відповідати?


Можна я задам питання?
В Україні існував один єдиний патроний (чи правильно набійний?) завод.
В Луганську.
Коли його захопили сепари,його охороняв 1 (один!!!) вохровець.
Й Крим захопили. Й, здається в Луганську захопили унікальні лекала для виготовлення лопастів для гелікоптерів. Хто в цьому винен?
Порохі в Україні виробляються. Вас не попереділи.
Рівно як й ракетне паливо.
Й ракети, про які ви писали, що не виробляються.
Так не в достатній кількості, й не в достатній номенклатурі.
Що робити, коли ворог знає де знаходяться потужності й проєктні бюро та завдає ракетних ударів на протязі 3+ років.
Ви не в курсі?
Маєте бути вдячним, що вони під такими обстрілами ще щось роблять. Й шанувати це.
То питання таке - як це так, що воно є, а ви цього не бачите?
Вам персонально не доповідають?
Й як можна не розуміти, що Україна зробила для захисту більше ніж від неї очікували як т.з. партнери :mrgreen: так й ворог? НІХТО в світі не очікував, що замість 3-х діб Україна буде захищатися більш 3-х років.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 07:09

  M-Audio написав:
  rjkz написав:Людина написала-ж, що квітка проинвестована в 21-му році.
ДО великої війни.
Що не так?
Йому треба було відмовлятися від оформлення права власності?

Ні, йому, звісно, не треба було відмовлятися. Це не до інвестора претензія.
Це про те, що під час війни, яка загрожує існуванню держави і нації, отакі інвестиції саме й повинні бути на паузі. Будівельники задіяні на оборонних спорудах, відновленні постраждалих будинків (де можливо), оборонній промисловості і зведенні тимчасового житла для евакуйованих, решта, якщо залишиться -- мобілізовані. І так у всіх сферах. Тоді б по-справжньому було, що оборона країни - справа всього народу, то може й бажаючих побільшало. Само собою, що безглузді навіть в мирний час перекладання плитки за бюджетні кошти також мали бути б скасовані в першу чергу.

Ви сходите у ВР або у офіс презедента , поставте такі питання...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 07:13

  M-Audio написав:
  rjkz написав:Людина написала-ж, що квітка проинвестована в 21-му році.
ДО великої війни.
Що не так?
Йому треба було відмовлятися від оформлення права власності?

Ні, йому, звісно, не треба було відмовлятися. Це не до інвестора претензія.
Це про те, що під час війни, яка загрожує існуванню держави і нації, отакі інвестиції саме й повинні бути на паузі. Будівельники задіяні на оборонних спорудах, відновленні постраждалих будинків (де можливо), оборонній промисловості і зведенні тимчасового житла для евакуйованих, решта, якщо залишиться -- мобілізовані. І так у всіх сферах. Тоді б по-справжньому було, що оборона країни - справа всього народу, то може й бажаючих побільшало. Само собою, що безглузді навіть в мирний час перекладання плитки за бюджетні кошти також мали бути б скасовані в першу чергу.


Тоді вибачаюсь, бо в мене склалось враження, що Ваші претензії на адресу інвестора.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 07:19

  Vadim_ написав:
  rjkz написав:
Война идет с 2014 года.

Сразу завернуться в белую простынь и ждать когда начнется война.

Остання війна йде з 1991 року ,інші ще раніше
кремль бесят независимие которие были в империи, былое вяличие


Так, Ви праві, але я мав на увазі безпосередньо військове вторгнення на теріторію України й окупацію.
Я пам`ятаю й Грузію й Молдову й Ічкерію й Азербайджан. Й фактично Білорусь теж окупована.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 07:28

  M-Audio написав:
  rjkz написав:Людина написала-ж, що квітка проинвестована в 21-му році.
ДО великої війни.
Що не так?
Йому треба було відмовлятися від оформлення права власності?

Ні, йому, звісно, не треба було відмовлятися. Це не до інвестора претензія.
Це про те, що під час війни, яка загрожує існуванню держави і нації, отакі інвестиції саме й повинні бути на паузі. Будівельники задіяні на оборонних спорудах, відновленні постраждалих будинків (де можливо), оборонній промисловості і зведенні тимчасового житла для евакуйованих, решта, якщо залишиться -- мобілізовані. І так у всіх сферах. Тоді б по-справжньому було, що оборона країни - справа всього народу, то може й бажаючих побільшало. Само собою, що безглузді навіть в мирний час перекладання плитки за бюджетні кошти також мали бути б скасовані в першу чергу.

Люди працюють а не убежали в польшу, платять податки з зарплати і з того шо купляють, ці податки ідуть на зарплату тим хто в окопі і поряд...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 07:30

Ця країна для мене закінчилась ще в 20-21 роках, коли п*###с Зе перестав фінансувати оборонне стратегічне підприємство, на якому я працював випробувачем-електриком ракетних рідинних двигунів та їх агрегатів. Простої, не виплата зп, людей винудили звільнятися, а при звільненні ще виявилось, що купу людей кинули на шкідливий стаж. Особисто в мене мінімум 1.5 роки не врахували шкідливого стажу, у тих, хто давно там, і по 5 років не вистачало. А дихати амілом та гептилом, якось воно здоров'я більше не стало. Я ще напочатку 21 року думав з дружиною їхати звідси, але не встигли. Тепер доводиться працювати на ще одного бандоса Ахметова.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 09:37

  rjkz написав:
  Vadim_ написав:
  rjkz написав:
Война идет с 2014 года.

Сразу завернуться в белую простынь и ждать когда начнется война.

Остання війна йде з 1991 року ,інші ще раніше
кремль бесят независимие которие были в империи, былое вяличие


Так, Ви праві, але я мав на увазі безпосередньо військове вторгнення на теріторію України й окупацію.
Я пам`ятаю й Грузію й Молдову й Ічкерію й Азербайджан. Й фактично Білорусь теж окупована.

До 2014 було тихе захоплення України, купівля виробництв і закриття/банкрутство так як у рф есть аналогичное но хуже
НПЗ Лисичанск а это не только топливо...
Сода
полиуретан
даже купили Юнипласт это сейчас Ретал- бутылки для минводы и пепси
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 09:52

Может наговаривают і брешуть , но
На початку повномасштабної війни 2022 року Україна звернулася до Польщі з проханням надати винищувачі МіГ-29, але цьому завадила позиція США.
https://uraua.info/2025/07/na-pochatku- ... iv-mig-29/
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 10:02

  M-Audio написав:
  rjkz написав:Людина написала-ж, що квітка проинвестована в 21-му році.
ДО великої війни.
Що не так?
Йому треба було відмовлятися від оформлення права власності?

Ні, йому, звісно, не треба було відмовлятися. Це не до інвестора претензія.
Це про те, що під час війни, яка загрожує існуванню держави і нації, отакі інвестиції саме й повинні бути на паузі. Будівельники задіяні на оборонних спорудах, відновленні постраждалих будинків (де можливо), оборонній промисловості і зведенні тимчасового житла для евакуйованих, решта, якщо залишиться -- мобілізовані. І так у всіх сферах. Тоді б по-справжньому було, що оборона країни - справа всього народу, то може й бажаючих побільшало. Само собою, що безглузді навіть в мирний час перекладання плитки за бюджетні кошти також мали бути б скасовані в першу чергу.

Ці і інші инвестиції наповнюють бюджет і ідуть на зарплату в окопи воїнам і прокурорам з поліціянтами,
там , на будівництві,працюють люди за податки яких і існують ЗСУ
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 11:11

  Vadim_ написав:Может наговаривают і брешуть , но
На початку повномасштабної війни 2022 року Україна звернулася до Польщі з проханням надати винищувачі МіГ-29, але цьому завадила позиція США.
https://uraua.info/2025/07/na-pochatku- ... iv-mig-29/

Дабл-молоко.
І в тему не попав, і фактична інформація неправдива. Міг29 було зібрано по всьому світу чимало. Включно з Польщею.
Hotab
 
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