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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 лип, 2025 13:26
Hotab написав:
Дабл-молоко.
І в тему не попав, і фактична інформація неправдива. Міг29 було зібрано по всьому світу чимало.
Включно з Польщею.
В любом гараже можно собрать?
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Vadim_
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Додано: Нед 06 лип, 2025 13:35
Vadim_ написав: Hotab написав:
Дабл-молоко.
І в тему не попав, і фактична інформація неправдива. Міг29 було зібрано по всьому світу чимало.
Включно з Польщею.
В любом гараже можно собрать?
Ну принаймні на трасі можна було зустріти як перевозять фюзеляж ( чи як там правильно називається зараз корпус).
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gonchik74
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Додано: Нед 06 лип, 2025 13:36
Faceless написав: Damien написав: kingkongovets написав:
2Damien
але як би ви не намагались принизити мене і всіх тих, хто починав займатися бізнесом ще в 90х і знецінити наші досягнення, якість вашої аналітикі і точність ваших прогнозів це ніяк не поліпшить
Вы так говорите, как будто все остальные это время не застали, как ветеран школьникам про войну 1941-45
Я сам в этой кухне варился несмотря на возраст 14 лет, поэтому не надо тут наставничества. Я не знаю еще одного такого человека, который бы отсчитывал дни до того момента, когда можно получить паспорт и заняться уже по-серьезному, а не разворовывать по-мелочи завод, к которому был доступ Это не был бизнес в буквальном понимании и никаких умственных способностей было не нужно. Нужна была просто наглость и желание.
. Одни разворовывали остатки мощи СССР, вторые торговали(а торговать можно было только если имеешь доступ к чему-то по госцене или имеешь возможность+желание+отсутствие гордости привезти издалека, причем если нет х2, то это вообще не бизнес был
), третьи пытались отобрать деньги у первых и вторых. А в 2000-х надо было просто не быть полным идиотом, чтоб не просрать нажитое в 90-х. Кингконговец с этим справился, молодец. К полным идиотам явно он не относится. Но гонору надо все равно поменьше.
Ще раз, якщо все було так просто, доступно навіть особам, не скаліченим інтелектом, чого так майло цим займалися і так мало зібрали й зберегли капітал?
Але ж зберегти заощадження -- це реал.проблема мільярдів людей.
По-перше -- майже всі не рахують свої витрати і не розуміють потім куди зникли гроші.
По друге -- страх перед інфляціями (навіть доляри поступовенько теж...)
Вкупі з ірраціональною недовірою до держстату -- це додатково штовхає працювати на поповнення сміттєзвалищ.
По третє -- реклами, “престижи”, “суспіл.”очікування. Додатковий сильний удар по збереженню капіталу.
А що було доступно у 90ті?
Доляри, ювелірка, м2? От все це ніби якраз вдвічі й знецінилось (останнє -- от якраз після шахед.роїв).
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Додано: Нед 06 лип, 2025 13:46
Авжеж. Якраз куплена в 90-х нерухомість і золото вдвічі знецінились. Питрасян)))
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gonchik74
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Додано: Нед 06 лип, 2025 13:47
flyman написав: Бетон написав: Frant написав:
Хом'ячки і пацючки балагурять.
Про завтрашній і післязавтра гній день навіть не здатні подумати.
Порівнюють Україну з Ізраілем.
А скільки своєї території і атомних станцій проїпали ізраільтяни?
Який рівень корупції там?
Мне рассказывают, что коррупция в Украине была всегда и это, вроде как норма. Не коррупция причина войны и разрухи. Напоминает вздохи алкаша, мол, судьба такая. Оно само так получилось
Один блогер казав, що це "змазка", як в ігрі "ржавчина".
Тут колись мусолили тему, що без корупції нерухомість КРЖН дорожче може виходить на виході.
Але без корупції у міста були би гроші закопати дороги під землю, як у Бостоні, а вгорі зробити квітий сад.
Та ще на зенітні дрони лишилось би, і всяка свинота не літала би безкарно...
gonchik74 написав:
Авжеж. Якраз куплена в 90-х нерухомість і золото вдвічі знецінились. Питрасян)))
Нерухомість бомблять.
А золото тоді було у зливках? Бо у прикрасах воно на момент продажу вже вдвічі знецінене, мабуть...
І все таки коли говорите про гроші, то думайте не про номінал, а про купівельн.здатність. От як у фільмі “галопом по Європам”.
Бідність людей у 90ті й відповідно низькі ціни -- дуже знижує можливості зберегти капітал з тих часів без втрати купівельн.здатності.
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