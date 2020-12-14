Додано: Нед 06 лип, 2025 16:50

Bobua написав: А що було доступно у 90ті?

Доляри, ювелірка, м2? От все це ніби якраз вдвічі й знецінилось (останнє -- от якраз після шахед.роїв). А що було доступно у 90ті?Доляри, ювелірка, м2? От все це ніби якраз вдвічі й знецінилось (останнє -- от якраз після шахед.роїв).

А от цікаво, що зараз доступно в Україні, щоб зберегти свої статки до 2050х років? Напевно те ж саме, що і в 90-ті, ну може додалась крипта та в якісь мірі фонда, але в основному це ті ж самі долярчики та м2. Навіть база інвестування середньостатистичного українця минулих років "однушка біля метро під здачу" (а вони можливі в Києві, Харкові чи Дніпрі) зараз вже не виглядає такою надійною. Хоча ще додалась курортна нерухомість (або запасний аеродром) на заході України, де я дивлюся значний ріст відбувся саме під час війни, але вихлоп від таких інвестицій буде видно через 5-10 років після укладення миру. Я зараз відпочиваю в с. Поляна в Закарпатській області. То це вже як маленьке європейське містечко, стільки тут побудовано та будується в останній час багато квартирних будинків з апартаментами. Дуже цікаво чи буде воно настільки затребувано після війни.П.с. Тому, думаю, процент тих, що збереже і примножить статки з 20-х років до 50-х буде приблизно таким самим як і тих, хто це зробив з 90-х по сьогодні