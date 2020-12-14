Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Касательно "развития" украинской оборонной индустрии. Ее "развивают" те же люди, что недостроили недостроями четверть Киева. Тот же подход. Абы как попало, лишь бы урвать деньги сегодня. Завтра - пофиг. Никто не несёт никакой ответственности за результат. Поэтому в стране крепких бесхозяйственников-анархистов - можно менять местами сантехников с министрами - результат одинаковый будет, ибо интеллекта одинаково. Разница только в том, что у одних купленные дипломы, у других их нет.
Bobua написав:От летить потім, років за 10-100 зграя злих шахедів -- а вдарити і нема по чому. Поля, ліси, сади..., дешеві хатки, складики, трансформаторики, сонячбатарейки... От дрон тисяч 100$, а всі цілі по 50тис макс і ще й розтягнуті на сотні м2... 😁😂
І до речі, це вже напевно більше філософське питання для дискусії... Але на мою думку у капіталістичних країнах зберігати потрібно не самі статки (бо вони можуть знецінюватися як правильно вказав Бобуа), а зберігати потрібно умовне порядкове місце в суспільстві. По показнику wealth (добробуту, не знаю як точно перевести). Може це і цинічно звучить. Але якщо через 20-30 років ви будете на такому ж місці у суспільстві або вище ніж зараз, то значить ви зберегли/примножили свої статки.
Бо абсолютні показники нічого не значать. Навіть зараз, наприклад, я як представник середнього класу, поїхав би в США зі своїми статками, то був би бідняком там. В той же час у Африці чи десь на Філіппінах я був би вище середнього класу.
Frant написав:Касательно "развития" украинской оборонной индустрии. Ее "развивают" те же люди, что недостроили недостроями четверть Киева. Тот же подход. Абы как попало, лишь бы урвать деньги сегодня. Завтра - пофиг. Никто не несёт никакой ответственности за результат. Поэтому в стране крепких бесхозяйственников-анархистов - можно менять местами сантехников с министрами - результат одинаковый будет, ибо интеллекта одинаково. Разница только в том, что у одних купленные дипломы, у других их нет.
ты уже на московитский язык перешёл )
пане дОцент, а почему ты, с таким умищем, ещё не государственный деятель, не Черчилль, не де Голль ?
Мог бы стать визионером, найти сторонников и реализовывать свои идеи Но нет ...
Vadim_ написав:Остання війна йде з 1991 року ,інші ще раніше кремль бесят независимие которие были в империи, былое вяличие
Так, Ви праві, але я мав на увазі безпосередньо військове вторгнення на теріторію України й окупацію. Я пам`ятаю й Грузію й Молдову й Ічкерію й Азербайджан. Й фактично Білорусь теж окупована.
До 2014 було тихе захоплення України, купівля виробництв і закриття/банкрутство так як у рф есть аналогичное но хуже НПЗ Лисичанск а это не только топливо... Сода полиуретан даже купили Юнипласт это сейчас Ретал- бутылки для минводы и пепси
Ну, если уж на то пошло, то оборонка и иные виды промышленности Украины уничтожались с 1991 года. В том числе под давлением наших "партнеров" . Будапештский меморандум, помнится и США и Великобритания подписали. Меньше всего вопросов у меня именно к ЮК. И армия уничтожалась. На месте некоторых вч сейчас стоят в Киеве ЖК. На месте некоторых оборонных предприятий - ЖК и ТРЦ. Почти все "почтовые ящики" - офисные центры. Это не сегодня и не вчера началось. Тут-же на этой ветке мне вопили - нахрена они нужны? Они только штаны там протирают. Да если-бы они там штаны не протирали, не было-бы даже того что есть. А по случайно оставшимся раша куярит ракетами уже 4-й год. Так с какого ракеты пускать, если они там "только штаны протирают"? Может надо было подробно рассказывать что они там делают, кто что разрабатывает? А? Ну это-же не секрет от собственного-то народа. Все должно быть в свободном доступе? Или может не должно? Как по мне, оптимально, чтобы вообще никто не знал о том что оно существует. Но нет. У нас-же надо "пишатися". Ну и прилетает теперь точно туда, чем "пишалися". Ну и дебилизм, что эти предприятия еще с 2014, когда уж ну совсем все стало понятно даже тем кто не верил, надо было релоцировать далеко-далеко и прятать глубоко-глубоко. А Крым, это я своими глазами видел - ездил несколько лет на ЮБК и даже несколько участков смотрел под покупку - просто планомерно заселялся москалями. Причем "москалями" - это в данном случае точное определение. Из мацквы дофига. Соседом по одному участку был главный редактор "Совершщенно секретно". Там из мацквы, там из питера, нефтяников дофига. Никто не запрещал им покупать недвигу, прописываться и жить там. вот такая экспансия. Потом разговоры - "да нафиг тот Крым нужен - там одни русские" Да, русские. А проукраинские вынуждены были уехать. Но тихий захват начался давным давно.
The_Rebel написав:І до речі, це вже напевно більше філософське питання для дискусії... Але на мою думку у капіталістичних країнах зберігати потрібно не самі статки (бо вони можуть знецінюватися як правильно вказав Бобуа), а зберігати потрібно умовне порядкове місце в суспільстві. По показнику wealth (добробуту, не знаю як точно перевести). Може це і цинічно звучить. Але якщо через 20-30 років ви будете на такому ж місці у суспільстві або вище ніж зараз, то значить ви зберегли/примножили свої статки.
Бо абсолютні показники нічого не значать. Навіть зараз, наприклад, я як представник середнього класу, поїхав би в США зі своїми статками, то був би бідняком там. В той же час у Африці чи десь на Філіппінах я був би вище середнього класу.
На вашу думку, які критерії належності до середнього класу мешканця столиці в умовах сучасної України, якщо не брати до уваги руйнівний чинник війни? Пам"ятаю, у 2000-нульових середнім класом у журнальних публікаціях визначали осіб, які мають у Києві мінімум 2-кім. квартиру на трьох, автівку із салону, можливість двічі на рік відпочивати за кордоном і щомісячний дохід 1.5-2.0 тисячі доларів.
rjkz Аналогічне (як і до колеги Rebel) питання до вас щодо приблизних показників належності до середнього класу жителів будь-якого штату на атлантичному узбережжі (на ваш вибір). І чи вважаєте ви себе на восьмий рік перебування у США "середняком", враховуючи, що до переїзду за кордон у Києві ви таки належали мінімум до середнього класу?