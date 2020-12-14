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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 лип, 2025 21:30
ihorkyiv написав:
На вашу думку, які критерії належності до середнього класу мешканця столиці в умовах сучасної України, якщо не брати до уваги руйнівний чинник війни? Пам"ятаю, у 2000-нульових середнім класом у журнальних публікаціях визначали осіб, які мають у Києві мінімум 2-кім. квартиру на трьох, автівку із салону, можливість двічі на рік відпочивати за кордоном і щомісячний дохід 1.5-2.0 тисячі доларів.
Щодо середнього класу вже були недавно дискусії на емігрантській гілці. Є досить широкий діапазон навіть всередині середнього класу. Ваш приклад - це вже верхня частина середнього класу, я б сказав, для України. На мою думку типовий представник середнього класу в Україні має своє житло (з розрахунку мінімум кімната на людей кожного покоління), своє авто (віком до 7-10 років) та дохід, що покриває місячні витрати (їжа/одяг/комуналка/базові розваги) з можливістю відкласти до 20% щомісячно. Для більшості України це буде все ж менше за 1000дол (такі реалії). Бо я рахую все в його місті проживання. Зрозуміло, що киянин у абсолютному виразі буде багатшим (завдяки більшій вартості квартири та більшій зп) за умовного полтавчанина. Але у відносному значенні та якості життя вони десь будуть на одному рівні.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 22:40
Investor_K написав:
Сьогодні інтелігентний дідусь виспиться чи знову у школу тащити розкладушку?
Як щодо з молодицею (з пониженою соцвідповідальністю) невиспатись?
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Додано: Нед 06 лип, 2025 22:45
The_Rebel написав: ihorkyiv написав:
На вашу думку, які критерії належності до середнього класу мешканця столиці в умовах сучасної України, якщо не брати до уваги руйнівний чинник війни? Пам"ятаю, у 2000-нульових середнім класом у журнальних публікаціях визначали осіб, які мають у Києві мінімум 2-кім. квартиру на трьох, автівку із салону, можливість двічі на рік відпочивати за кордоном і щомісячний дохід 1.5-2.0 тисячі доларів.
Щодо середнього класу вже були недавно дискусії на емігрантській гілці. Є досить широкий діапазон навіть всередині середнього класу. Ваш приклад - це вже верхня частина середнього класу, я б сказав, для України. На мою думку типовий представник середнього класу в Україні має своє житло (з розрахунку мінімум кімната на людей кожного покоління), своє авто (віком до 7-10 років) та дохід, що покриває місячні витрати (їжа/одяг/комуналка/базові розваги) з можливістю відкласти до 20% щомісячно. Для більшості України це буде все ж менше за 1000дол (такі реалії). Бо я рахую все в його місті проживання. Зрозуміло, що киянин у абсолютному виразі буде багатшим (завдяки більшій вартості квартири та більшій зп) за умовного полтавчанина. Але у відносному значенні та якості життя вони десь будуть на одному рівні.
В США середнь з.п. десь $75К в рік. На домогосподарство із двома працюючими буде 2Х. Це десь і є межа нижнього середнього класу. В неньці при середній з.п. 20К в місяць згідно аналогій методиці можна визначити середній клас.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 23:32
flyman Все ж я вважаю, що потрібно рахувати і активи, а не лише дохід. В даному випадку це квартира/авто.
Наприклад, моєму однокурснику і сусіду по кімнаті в гуртожитку батько подарував квартиру в Києві зразу після закінчення універу. І хоч я з самого початку заробляв більше нього на 20-30%, я довго був набагато нижче рівнем чим він. Бо спочатку половина зп йшла на оренду, а потім на іпотеку. І доки я збирав на перший внесок, він назбирав на автомобіль, ще більше відірвавшись від мене у загальному добробуті незважаючи на меншу зп. Не кажучи вже про подорожі і відпустки, які я до купівлі житла рідко собі дозволяв (крім Карпат/Чорного моря)
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Додано: Пон 07 лип, 2025 05:17
flyman написав: Investor_K написав:
Сьогодні інтелігентний дідусь виспиться чи знову у школу тащити розкладушку?
Як щодо з молодицею (з пониженою соцвідповідальністю) невиспатись?
А скільки вам рокіа та вартість?
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Додано: Пон 07 лип, 2025 05:54
Чи хто бачить знелюднення і дешевій в Києві?
Чи хом'ячки генерують лише білий шум?
На вторинці, квартир біля метро - виставляється все більше, і ціни їдуть повільно вниз.
Все менше бажаючих купувати житло в столиці страны крепких бесхозяйственников!
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Додано: Пон 07 лип, 2025 06:56
Investor_K написав: flyman написав: Investor_K написав:
Сьогодні інтелігентний дідусь виспиться чи знову у школу тащити розкладушку?
Як щодо з молодицею (з пониженою соцвідповідальністю) невиспатись?
А скільки вам рокіа та вартість?
Якщо сплатите більше 140 дол, то років йому буде скільки ви скажете, і називати його можна будь яким імʼям. Тільки за парик сильно не сіпайте, під ним гагаузька лисина.
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