Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:rjkz Аналогічне (як і до колеги Rebel) питання до вас щодо приблизних показників належності до середнього класу жителів будь-якого штату на атлантичному узбережжі (на ваш вибір). І чи вважаєте ви себе на восьмий рік перебування у США "середняком", враховуючи, що до переїзду за кордон у Києві ви таки належали мінімум до середнього класу?
Вже кілька разів на різних гілках цього форуму (Еміграція то до неї була про глобалізацію) намагався класіфікувати американське суспільство за показником доходу. Ще зустрічав класіфікацію за фахом. Також дохід дуже різний в різних штатах й в різних містах кожного штату. Навіть в НЙ, те що добре для, скажімо, Брукліну, то дуже мало для Манхеттену. Я-б так сказав, що якщо в середньому по США, то може ми й належим до середнього, якщо по НЙ, то скоріш ніжній середній. Незважаючи на це, ми намагаемось вести скромний спосіб життя й тримати фінансову дісциплину. Проте, в нас є статті трат, яких нема в багатьох. Ще зустрічав точку зору, що якшо в людини немає боргів за кредиткою, то це вже середній клас. ХЗ, в нас борг в межах пільгового періоду, ми ще жодного разу не платили %% банку за користування карткою.
Востаннє редагувалось rjkz в Пон 07 лип, 2025 08:09, всього редагувалось 1 раз.
gonchik74 написав:Авжеж. Якраз куплена в 90-х нерухомість і золото вдвічі знецінились. Питрасян)))
Залежить від того в який саме період 90-х й яка саме нерухомість. Десь в 93-94рр, в Києві в пупових локаціях великих розмірів квартири продавалися за досить шалені як для тих часів кошти. До 200К доходило. Хоча звичайні хрущі люди продавали за бесцінь. Пропозицій було багато, тоді трималася хвиля "єврейської" еміграції. А на руках пересічних грошей не було зовсім. ЗП в 100 долларів вважалась непоганою. Принаймі, я знаю кілька випадків продажу таких квартир. Тоді й комуналки розсілювали за для ремонту під носіїв малинових піджаків. Якщо-ж враховувати інфляцію доллара, то скоріш за все нерухомість й знецінилась. Що до золота - ні в якому разі. Це еталон вартості на даний час. Навіть в США нерухомість з приблизно 80-х років дещо знецінюється якщо рахувати в золоті.
Не знаю про 200, то були захмарні гроші. Але в 92-му, коли приїхав до Києва вчитись, і трохи роздивився по сторонах, просив батьків купити мені квартиру. Однуха коштувала 4$ і для них це не була велика сума. Не купили принципово, щоб не спився і не скурвився (хоча на мою думку в гуртожитку що перше, що друге було більш реальною перспективою). Як гадаєте, скільки та однуха зараз когтувала б і скільки разів відбилась вже орендою?
Так, однухи приблизно так й коштували. Проте, я знаю один випадок продажу комуналки на Шовковичної за майже 200к (5 чи 6 сімей розселено. Одна з родин придбала 3к недалеко від телевежі й на решту коштів відкрили свій бізнес, який непогано себе почував й через 15 років) й ще зірвалася угода з розселення 5к на Татарці, покупець пропонував 165 (якщо правильно пам"ятаю) к, але мешканці почали завищувати хотілки, прописувати родичів, врешті покупцеві це набридло й вони залишилися з "розбитим коритом".
Frant написав:Чи хто бачить знелюднення і дешевій в Києві? Чи хом'ячки генерують лише білий шум?
На вторинці, квартир біля метро - виставляється все більше, і ціни їдуть повільно вниз.
Все менше бажаючих купувати житло в столиці страны крепких бесхозяйственников!
Я вижу - в пробке стою. Вы профессор, поступая в высшей степени опрометчиво, нагоняя жути, потрудитесь привести примеры. Потому что ваши бравурные речи, исполненные шумной весёлости и показаной бодрости, рискуют превратиться в дешёвые вбросы
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 07 лип, 2025 08:07, всього редагувалось 1 раз.
ihorkyiv написав:На вашу думку, які критерії належності до середнього класу мешканця столиці в умовах сучасної України, якщо не брати до уваги руйнівний чинник війни? Пам"ятаю, у 2000-нульових середнім класом у журнальних публікаціях визначали осіб, які мають у Києві мінімум 2-кім. квартиру на трьох, автівку із салону, можливість двічі на рік відпочивати за кордоном і щомісячний дохід 1.5-2.0 тисячі доларів.
Щодо середнього класу вже були недавно дискусії на емігрантській гілці. Є досить широкий діапазон навіть всередині середнього класу. Ваш приклад - це вже верхня частина середнього класу, я б сказав, для України. На мою думку типовий представник середнього класу в Україні має своє житло (з розрахунку мінімум кімната на людей кожного покоління), своє авто (віком до 7-10 років) та дохід, що покриває місячні витрати (їжа/одяг/комуналка/базові розваги) з можливістю відкласти до 20% щомісячно. Для більшості України це буде все ж менше за 1000дол (такі реалії). Бо я рахую все в його місті проживання. Зрозуміло, що киянин у абсолютному виразі буде багатшим (завдяки більшій вартості квартири та більшій зп) за умовного полтавчанина. Але у відносному значенні та якості життя вони десь будуть на одному рівні.
В США середнь з.п. десь $75К в рік. На домогосподарство із двома працюючими буде 2Х. Це десь і є межа нижнього середнього класу. В неньці при середній з.п. 20К в місяць згідно аналогій методиці можна визначити середній клас.
Дуже невизначенно. Навіть в НЙ, яб сказав, що 75 на родину - це ніжня межа ніжнього середнього классу, 150 на родину - можно вважати й середнім. Проте, в деяких локаціях й певних аспектах, й 400к - це межа ...не бідності, а чогось не кшталт не заможності. Я не жартую.
rjkz написав:Людина написала-ж, що квітка проинвестована в 21-му році. ДО великої війни. Що не так? Йому треба було відмовлятися від оформлення права власності?
Ні, йому, звісно, не треба було відмовлятися. Це не до інвестора претензія. Це про те, що під час війни, яка загрожує існуванню держави і нації, отакі інвестиції саме й повинні бути на паузі. Будівельники задіяні на оборонних спорудах, відновленні постраждалих будинків (де можливо), оборонній промисловості і зведенні тимчасового житла для евакуйованих, решта, якщо залишиться -- мобілізовані. І так у всіх сферах. Тоді б по-справжньому було, що оборона країни - справа всього народу, то може й бажаючих побільшало. Само собою, що безглузді навіть в мирний час перекладання плитки за бюджетні кошти також мали бути б скасовані в першу чергу.
Тоді вибачаюсь, бо в мене склалось враження, що Ваші претензії на адресу інвестора.
Проплата до повномасштабної війни, на мої гроші робили і заробляли абычные строители работяги и фирмы плилипалы , ну и застройщик...
rjkz написав:Дуже невизначенно. Навіть в НЙ, яб сказав, що 75 на родину - це ніжня межа ніжнього середнього классу, 150 на родину - можно вважати й середнім. Проте, в деяких локаціях й певних аспектах, й 400к - це межа ...не бідності, а чогось не кшталт не заможності. Я не жартую.
ihorkyiv написав:rjkz Аналогічне (як і до колеги Rebel) питання до вас щодо приблизних показників належності до середнього класу жителів будь-якого штату на атлантичному узбережжі (на ваш вибір). І чи вважаєте ви себе на восьмий рік перебування у США "середняком", враховуючи, що до переїзду за кордон у Києві ви таки належали мінімум до середнього класу?
Вже кілька разів на різних гілках цього форуму (Еміграція то до неї була про глобалізацію) намагався класіфікувати американське суспільство за показником доходу. Ще зустрічав класіфікацію за фахом. Також дохід дуже різний в різних штатах й в різних містах кожного штату. Навіть в НЙ, те що добре для, скажімо, Брукліну, то дуже мало для Манхеттену. Я-б так сказав, що якщо в середньому по США, то може ми й належим до середнього, якщо по НЙ, то скоріш ніжній середній. Незважаючи на це, ми намагаемось вести скромний спосіб життя й тримати фінансову дісциплину. Проте, в нас є статті трат, яких нема в багатьох. Ще зустрічав точку зору, що якшо в людини немає боргів за кредиткою, то це вже середній клас. ХЗ, в нас борг в межах пільгового періоду, ми ще жодного разу не платили %% банку за користування карткою.
Мля!!!!!!!!!!!!!! , в 100500 раз питаю на чому заробляюь на хаты и хавчик ?