Шо за памятники ?,
спуск и Набережна Перемоги это совсем разные места и вещи
п.с. тут затык топикстартера , п,здонул херню и спрятался в нору
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Додано: Сер 09 лип, 2025 13:54
Шо за памятники ?,
спуск и Набережна Перемоги это совсем разные места и вещи
п.с. тут затык топикстартера , п,здонул херню и спрятался в нору
Додано: Сер 09 лип, 2025 19:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Памятники жадности
Когда очень хочется наварить от покупки далеко не на котловане и отбить 15ти летний ремонт
И цена 21года сама собой образуется
Когда реальная раза в полтора ниже.
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