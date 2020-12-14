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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12391123921239312394
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 13:54

  барабашов написав:Я Победу привязал к памятникам в районе спуска Тольятти
Верх и ДИИТ не рассматривал
На Победе по приемлемой цене всё продаётся
За Гагарина, Лабораторнуюи тем более новострой в районе парка Дубинина не в курсе.

Шо за памятники ?,
спуск и Набережна Перемоги это совсем разные места и вещи
п.с. тут затык топикстартера , п,здонул херню и спрятался в нору
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 19:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Памятники жадности
Когда очень хочется наварить от покупки далеко не на котловане и отбить 15ти летний ремонт
И цена 21года сама собой образуется
Когда реальная раза в полтора ниже.
барабашов
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