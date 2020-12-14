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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12392123931239412395
Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 23:45

  kingkongovets написав:підписував договір в офісі агенціі нерухомості і став свідком розмови рилів, які один одному бідкалися на космічні прайси, які зараз виставляють власники за свої квартири, мотивуючи це тим, що (цитую) «в країні 30% бомжів позбавлених свого житла, а власникам аби тільки гроші, наживаються на чужий біді»
моє питання «чи роблять вони знижку на власні послуги зважаючи на це?» викликало ефект кинутого у воду недопалка - тихе шипіння і жодного слова у відповідь



рылы переживают за переселенцев?
я думал, на собеседовании их проверяют на полиграфе вопросами вроде «смогла ли бы толкнуть бабушку под поезд в метро?» или «смог бы отобрать игрушку на улице у ребенка и бросить на дорогу, чтоб ее переехали машины?»
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 10:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Куди вкладати? Ужгород?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 10:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

До речі. Сьогодні нарешті виспався. Спав до 10
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 10:35

  Investor_K написав:До речі. Сьогодні нарешті виспався. Спав до 10

Коли Долярек в бані, у мене теж солодкий сон.
Як ваш памперс зранку? Якщо вже пішла така інформація, то хай вона буде повна..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 12:38

  kingkongovets написав:підписував договір в офісі агенціі нерухомості і став свідком розмови рилів, які один одному бідкалися на космічні прайси, які зараз виставляють власники за свої квартири, мотивуючи це тим, що (цитую) «в країні 30% бомжів позбавлених свого житла, а власникам аби тільки гроші, наживаються на чужий біді»
моє питання «чи роблять вони знижку на власні послуги зважаючи на це?» викликало ефект кинутого у воду недопалка - тихе шипіння і жодного слова у відповідь


знатно потролллил
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baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 15:14

  Hotab написав:
  Investor_K написав:До речі. Сьогодні нарешті виспався. Спав до 10

Коли Долярек в бані, у мене теж солодкий сон.
Як ваш памперс зранку? Якщо вже пішла така інформація, то хай вона буде повна..

Четверта літера П. Не Р.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 15:24

Investor_K
У вашому віці процеси можуть запаралелитись. Навіть з іжою. Чи сексом. .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 22:57

  Hotab написав:Investor_K
У вашому віці процеси можуть запаралелитись. Навіть з іжою. Чи сексом. .

конспектуйте, хотаб ділиться власним досвідом
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 23:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Яка інформативна сторінка))

Таки на Львівській гілці цікавіше!
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 23:58

  flyman написав:
  Hotab написав:Investor_K
У вашому віці процеси можуть запаралелитись. Навіть з іжою. Чи сексом. .

конспектуйте, хотаб ділиться власним досвідом

Сказав муха натираючи лапки барсучим жиром
Hotab
 
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