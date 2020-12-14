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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 лип, 2025 23:45
kingkongovets написав:
підписував договір в офісі агенціі нерухомості і став свідком розмови рилів, які один одному бідкалися на космічні прайси, які зараз виставляють власники за свої квартири, мотивуючи це тим, що (цитую) «в країні 30% бомжів позбавлених свого житла, а власникам аби тільки гроші, наживаються на чужий біді»
моє питання «чи роблять вони знижку на власні послуги зважаючи на це?» викликало ефект кинутого у воду недопалка - тихе шипіння і жодного слова у відповідь
рылы переживают за переселенцев?
я думал, на собеседовании их проверяют на полиграфе вопросами вроде «смогла ли бы толкнуть бабушку под поезд в метро?» или «смог бы отобрать игрушку на улице у ребенка и бросить на дорогу, чтоб ее переехали машины?»
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Додано: Суб 12 лип, 2025 10:21
Куди вкладати? Ужгород?
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Додано: Суб 12 лип, 2025 10:25
До речі. Сьогодні нарешті виспався. Спав до 10
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Додано: Суб 12 лип, 2025 12:38
kingkongovets написав:
підписував договір в офісі агенціі нерухомості і став свідком розмови рилів, які один одному бідкалися на космічні прайси, які зараз виставляють власники за свої квартири, мотивуючи це тим, що (цитую) «в країні 30% бомжів позбавлених свого житла, а власникам аби тільки гроші, наживаються на чужий біді»
моє питання «чи роблять вони знижку на власні послуги зважаючи на це?» викликало ефект кинутого у воду недопалка - тихе шипіння і жодного слова у відповідь
знатно потролллил
плюсую за умение задавать "неудобные вопросы"
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Додано: Суб 12 лип, 2025 15:14
Hotab написав: Investor_K написав:
До речі. Сьогодні нарешті виспався. Спав до 10
Коли Долярек в бані, у мене теж солодкий сон.
Як ваш памперс зранку? Якщо вже пішла така інформація, то хай вона буде повна..
Четверта літера П. Не Р.
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Додано: Суб 12 лип, 2025 23:33
Яка інформативна сторінка))
Таки на Львівській гілці цікавіше!
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Успіх
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Додано: Нед 13 лип, 2025 11:38
Investor_K написав:
До речі. Сьогодні нарешті виспався. Спав до 10
Ночували під стінами відділу продаж новобуду?
Кажуть, черги там захмарні.
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Додано: Нед 13 лип, 2025 12:01
Дивіться, як чесно і переконливо забудовник розказує...
Майже сповідається в цьому інтерв'ю))
Успіх написав:
Хто найкращий забудовник?
(але те, що найбільший забудовник Львова - це факт!)
Хотів я теж там в коментах написати - але там вже все написано
навіть, додати нема що
90% коментів - негатив і злість!
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Додано: Нед 13 лип, 2025 16:27
Чи є у світі ще міста з такою величезною кількістю недобудів-новобудів, як у Києві?
Цікаво визначити рівень бесхозяйствєнності.
Думаю, що українці чітко тримають пальму першості, на всій планеті. І так у всьому, в будь якій справі.
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Додано: Нед 13 лип, 2025 20:17
Успіх написав:
Яка інформативна сторінка))
Таки на Львівській гілці цікавіше!
коли тебе вже захуярять на фронті
а да, тиж бумажна криса,сидиш за 200-300 км и получаешь +100к боевых типа за передок
с такими еблангами нам врагов не надо
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Олежан
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_Klim
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