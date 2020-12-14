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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12393123941239512396
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 01:06

  Олежан написав:
  Успіх написав:Яка інформативна сторінка))

Таки на Львівській гілці цікавіше!


коли тебе вже захуярять на фронті



а да, тиж бумажна криса,сидиш за 200-300 км и получаешь +100к боевых типа за передок

с такими еблангами нам врагов не надо

Він в самоволці. СЗЧ. Очевидно, сидить вдома, торгує педалями і велосипедними колесами. Ну і сюди постійно закидає тупорилий відеофлуд.
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