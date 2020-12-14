Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Варшавский 3. Старт продаж дома 10.7. Я приехал в субботу, осталось пару однух. Всё размели Це яка ціна метра і стадія готовності (обіцяний термін поставки)? Думаю скільки можна за Кампус просити, якщо надумаю…
Конец 27 г 1280$ 1к
Ты решился на котлован(или там пока и забора то нету?)??? Достроят то хоть?
Ой не не не. Ни в коем случае. Ты что. Я не себе, а друзьям с другого города. Причём с твоего. Они продают тот новострой, что я писал ранее
Может ты знаешь, где это.
Хотаб, я не советую вкладываться на 28 год. Неизвестно, что со страной вообще будет
Бетон я вложився вже в адріатику. Але ідею з є-оселею не залишив. Просто з готового (а як відомо є-оселя працює тільки з ним) нічого нема цікавого. Ну і (ти мабуть краще знаєш) фінансування її дуже заїдає . А «змащувати» не в моїх правилах.
Бетон написав:Варшавский 3. Старт продаж дома 10.7. Я приехал в субботу, осталось пару однух. Всё размели Це яка ціна метра і стадія готовності (обіцяний термін поставки)? Думаю скільки можна за Кампус просити, якщо надумаю…
Конец 27 г 1280$ 1к
Вот и ответ на все посты Бетона о том, как всё плохо и как он хочет выехать )
Колеса крутятся - лавешка мутится )
В выезде нет ничего смешного. Одно дело сделать это в 20 лет. Совсем другое - сейчас. Я не хочу ехать, но придётся. Начать жизнь сначала. Получить образование. Выучить язык. На это уйдут годы. А каждый год сейчас, уносит тебя в старость с ускорением похлеще падения в пропасть. Прежде, чем делать такой шаг, нужно очень тщательно подготовиться. Потому что обратной дороги уже не будет
Вот и ответ на все посты Бетона о том, как всё плохо и как он хочет выехать )
Колеса крутятся - лавешка мутится )
В выезде нет ничего смешного. Одно дело сделать это в 20 лет. Совсем другое - сейчас. Я не хочу ехать, но придётся. Начать жизнь сначала. Получить образование. Выучить язык. На это уйдут годы. А каждый год сейчас, уносит тебя в старость с ускорением похлеще падения в пропасть. Прежде, чем делать такой шаг, нужно очень тщательно подготовиться. Потому что обратной дороги уже не будет
Звіздьож. Бетон, ти вже два роки пишеш, що кидаєш все тут і їдеш за кордон. В реалі - продовжуєш тут заробляти на корупційних схемах
Бетон Внизу Тёщиного не помню синих новостроев тем более с каким то двором, там нахалбуд рулит Наверно это наверху у ДИИТа Впрочем цена продажи прелести решает 1000 с ремонтом и торг и всё покупают Аренда на Гагарина недешёвая и хрущей дешевле 8-9тыс физически нет А значит и цена метра не в пол